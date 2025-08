Home

Sport

Pattinaggio

Polisportiva La Rosa ai campionati Fisir di Piancavallo: buoni risultati, esperienza di crescita”

Pattinaggio

2 Agosto 2025

Polisportiva La Rosa ai campionati Fisir di Piancavallo: buoni risultati, esperienza di crescita”

Livorno 3 agosto 2025 Polisportiva La Rosa ai campionati Fisir di Piancavallo: buoni risultati, esperienza di crescita”

Nel bellissimo impianto del palazzetto del ghiaccio Palapredieri di Piancavallo, frazione di Aviano (PN), in collaborazione con Sport e Salute della regione Friuli, il Coni di Pordenone e il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia e la società organizzatrice Polisportiva Eurosport Village ASD si sono conclusi i campionati Italiani Italiani FISR per le categorie di Divisione Nazionale A/B/C/D e per la Solo Dance per le categorie Allievi Nazionali, Cadetti Nazionali, Jeunesse Nazionali, Junior Nazionali e Senior Nazionali .

La federazione Skate Italia ha visto scendere in pista oltre 800 Pattinatori e Pattinatrici sia per la disciplina di esercizi liberi e danze obbligatorie di Singolo che di Coppie Artistico e Coppie Danza.

La Polisportiva La Rosa Livorno ha partecipato con un’atleta di Singolo per la Divisione Nazionale B e tre atlete per la categoria Allievi Nazionali che per la prima volta hanno affrontato un Campionato Italiano FISR di Solo Dance.

Le competizioni sono state seguite con estrema disciplina sia dagli atleti che dalla giuria che attentamente studiava ogni piccolo errore, vista l’ alta preparazione tecnica di tutti gli atleti che si sono presentati a questo appuntamento, per poter decretare la classifica.

Azzurra Allegranti si è classificata al settimo posto, peccato perché le aspettative erano anche migliori ma un problema fisico prima di scendere in pista non le ha dato la possibilità di esprimere al massimo le sue vere potenzialità tecniche.

Al decimo posto una super disinvolta Giommi Noemi che superando varie prove ha conquistato il pubblico e la giuria con la sua eleganza e sensualità. A seguire Faraoni Giorgia che ha presentato una emozionante performance sulle note di Anastasia. Del Gratta Nina invece ha imprigionato il pubblico con la sua energia durante l’ interpretazione del Genio della Lampada di Aladino.

Questa è stata sicuramente un esperienza di crescita e confronto per le atlete della Polisportiva La Rosa Livorno che sono state accompagnate dai tecnici Savi Cinzia e la coreografa Barni Viola.

Soddisfatto il presidente della polisportiva La Rosa Livorno Mario Tinghi e tutto lo staff tecnico che ha seguito le performance delle atlete.

Una breve pausa di relax e poi ripartiremo con le ultime competizioni a settembre.

Polisportiva La Rosa ai campionati Fisir di Piancavallo: buoni risultati, esperienza di crescita”