23 Marzo 2025

Polisportiva La Rosa domina “I Primi Passi” a Pistoia

Domenica 23 marzo presso l’impianto coperto di Pistoia in Valdibrana, la società di pattinaggio ASD IL PONTE ha ospitato il trofeo interprovinciale FISR dei PRIMI PASSI anche per le pattinatrici Labroniche.La società Polisportiva La Rosa Livorno ha dominato la giornata sportiva partecipando con 30 atleti veramente piccoli , dalla classe 2019 fino a quella 2012. Questi mini atleti, tutti o quasi, alla loro prima esperienza, pattinano solo da 4 mesi ma sono riusciti a conquistare una valanga di medaglie, vi elenchiamo i loro successi talvolta anche superiori alle aspettative. Tra questi mini atleti anche un maschietto, Bertini Mattia primi passi A 2019 che vince la medaglia d’ oro, Mancosu Olivia nelle femmine invece conquista un Argento.

Per l’ anno 2019, Talamanca Aurora vince la medaglia d’ oro nel livello B e Stefanini Iris una di Argento.

Per la classe 2018 vincono l oro Biagi Nala nel livello primi passi A, Di Perna Cecilia un altro oro nel livello B e Ferretti Anita un Argento, mentre Biondo Vittoria nel livello C conquista l’ Oro, Coraggio Giulia l’ Argento e Bosinco Mia il Bronzo.

Per gli anni 2017 Cuko Amina vince l’ oro nel livello Primi Passi A e Trigilia Sofia una quarta posizione, Marchetti Lucretia conquista l’ Oro e un Argento Squarcini Sara nel livello B, Pieracci Caterina vince un altro Oro nel livello C seguita da Basibe Nunez Swami che conquista l’ Argento e Di Girolamo Nicole un Bronzo .

Nell’ anno 2016 un Argento arriva da Cusimano Bianca e un Bronzo da Giuffrida Sofia nel livello B, invece nel livello C Ciulli Vittoria conquista un Argento, Mehmeti Kiara un Bronzo e un quarto posto per Licciardiello Ginevra.



Per la classe 2015 Squarcini Anna vince un Argento nel livello B dei primi passi., Balleri Arianna , Special Athletic, conquista un Oro nel livello D e un altra Special Athletic, Fortuna Ginevra Maria anno 2014 conquista un Bronzo nella competizione con le normodotate per la categoria Primi passi B, dove Ungarini Selene indossa la medaglia d’ Argento.

Servili Yuna Alexandra ancora Oro per i primi passi C anno 2013 e Gervasi Alice è ancora Argento per i primi passi C anno 2012.

Anche quest’ anno la Polisportiva La Rosa Livorno, con i suoi pattinatori , ha coltivato un bellissimo e vario vivaio di atleti che in poco tempo hanno preparato programmi tecnici di livelli diversi. Un pregio di questa Polisportiva è la preparazione anche di atlete con disabilità intellettive, Fortuna Ginevra Maria, bambina Down, e Balleri Arianna bambina Autistica, che continuano a mietere successi in quanto giorno dopo giorno si impegnano tantissimo per migliorare le performance sportive che ,per queste due atlete, corrisponde a superare enormi ostacoli, acquistare autostima e completarsi nell’ inclusione con il mondo normodotato. Soddisfatte le insegnanti di tutti questi atleti Letizia Tinghi e Giuliana Perfetti, tutto lo staff tecnico della polisportiva La Rosa Livorno, e anche il suo presidente Tinghi Mario.A fare il tifo da casa tutti gli altri atleti della polisportiva, tra loro anche Dei Dorian , dispiaciutissimo di non aver potuto partecipare alla sua prima gara perché malato, che aspettiamo comunque, in pista per la preparazione alle prossime competizioni.

