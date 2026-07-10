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Polisportiva La Rosa sul podio nella città della Torre Pendente

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10 Luglio 2026

Polisportiva La Rosa sul podio nella città della Torre Pendente

Livorno 10 luglio 2026

Si è conclusa la seconda Edizione del trofeo Torre Pendente organizzato dalla ASD Academy di Pisa nel complesso polivalente al coperto di pattinaggio di Pisa. Oltre 200 atleti si sono esibiti in molte categorie per presentare al meglio le proprie capacità tecniche. Trofeo aperto a tutti i livelli e discipline. Solo dance, singolo di livello formativo, o di categorie, gare per normodotati ma anche per atleti portatori di disabilitàla polisportiva La Rosa Livorno ha partecipato con oltre 40 atleti e questi i risultati:Sul gradino più alto per la categoria Primi passi 2021 Di Cesare Giulia, Vinciguerra Viola primi passi 2020, Argento per Crespi Aurora, Oro per Petri Agata,Argento per Talamanca Aurora e bronzo per Mancosu Olivia, primi passi 2019, Argento per Smerilli Killary Giorgia Basic 2019,Bronzo per Petta Anna Basic 2020, Oro per Bertini Mattia Primi Passi 2019, Argento per Ferrigno Eleonora Fantastica 2017,Oro per Dei Dorian Pulcini B 2017.

Medaglia di Bronzo per Corda Vanessa tra i Pulcini B 2016/15.

Per la categoria Pulcini A 2018 bronzo per Bosinco Mia, per la categoria Pulcini B 2017/16 6 posto per Trigilia Sofia, 8 Di Girolamo Nicole, 10 per Mehmeti Kiara.

Per la categoria Pulcini A 2018 Argento per Falciani Matilde, per Pulcini B 2017/16 Bronzo per Giusti Stella,4 Giannotta Italia,5 Gentini Emma, 6 Cuko Amina,7 Giànnelli Greta, 8 Pirelli Alisia, 9 Nesti Gaia, 10 Cecere Caterina.

Per la categoria Basic 5 2016/17 D’ Agostino Miriam conquista il 4 posto, 6 Guida Gioia, 7 Corsini Chiara, 8 Vestri Anna,10 Rossi Nicole.

Per la categoria Basic 2015 4 posti per Cuko Ajra.

Per la categoria Juniores ACSI 2013 Bronzo per Bertini Olivia Matilde, e nella categoria Juniores ACSI 2010 e prec 4 posto per Barretta Francesca Pia, 5 Zannotti Chiara, 6 Lavoratori Sofia e 7 Verdone Giorgia.

Castagnoli Mya si classifica 12 nella categoria Classic 2015.

Per la categoria Federale Esordiente Regionale B Oro per Bertini Agata e argento per Bencini Bianca.

Tre medaglie d’ Oro arrivano nella Disabilità con Fortuna Ginevra Maria anno 2014, Balleri Arianna Anno 2015 e Vinciguerra Marta anno 2005.

Ad accompagnare queste atlete in pista i tecnici Savi Cinzia, Perfetti Giuliana e il maestro Inclusivo Tinghi Letizia.