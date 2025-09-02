Home

Politica, alla Festa dell'Unità dibattiti sul valore della memoria e accessibilità, quale diritto alla mobilità

2 Settembre 2025

Politica, alla Festa dell’Unità dibattiti sul valore della memoria e accessibilità, quale diritto alla mobilità

Livorno 2 settembre 2025 Politica, alla Festa dell'Unità dibattiti sul valore della memoria e accessibilità, quale diritto alla mobilità

AGENDA GIORNALIERA DELLA FESTA DELL’UNITÀ NAZIONALE TEMATICA

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DI LIVORNO

ROTONDA DI ARDENZA “CARLO AZEGLIO CIAMPI”

APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA MARTEDÌ 2 SETTEMBRE 2025

DIBATTITI POLITICI

ORE 18:00 – IL VALORE DELLA MEMORIA

“STRAGI D’ITALIA, INFRASTRUTTURE DI VERITÀ. PER NON DIMENTICARE, MAI”

Introduce

Francesco Gazzetti – Responsabile Infrastrutture Pd Toscana

Associazione familiari Moby Prince Associazione familiari Strage

Viareggio Associazione familiari Ponte Morandi

Sen. Lorenzo Basso – Vicepresidente Commissione Ambiente Senato della

Repubblica – Pd

On. Simona Bonafè – Vicepresidente Gruppo Pd Camera dei deputati

Commissione d’inchiesta Moby Prince

On. Marco Simiani – Capogruppo Pd Commissione Ambiente, territorio e

lavori pubblici della Camera dei deputati

On. Valentina Ghio – Vicepresidente Gruppo Pd Camera dei deputati

On. Alberto Pandolfo – Capogruppo Pd Commissione Attività produttive,

commercio e turismo Camera dei deputati

On. Andrea Casu – Vicepresidente Commissione Trasporti Camera dei

deputati – Pd Commissione d’inchiesta Moby Prince

Conclusioni

Luca Salvetti – Sindaco di Livorno

Coordina

Fabrizio Pucci – Giornalista Urban Livorno

ORE 21 – “ACCESSIBILITÀ, QUALITÀ E DIRITTO ALLA MOBILITÀ”

Introduce

Piero Nocchi – Responsabile Infrastrutture Federazione Pd Livorno

Sen. Antonio Misiani – Segreteria Nazionale Infrastrutture e Trasporti Pd

On. Andrea Casu – Vicepresidente Commissione Trasporti Camera dei

deputati Pd

Irene Priolo – Assessore alle Infrastrutture e a trasporti Pd Regione

Emilia Romagna

Arianna Censi – Assessore alla Mobilità Comune di Milano

Antonio Casella -Coordinatore Pd Circoli Tpl

Maria Teresa De Benedictis – Presidente Isfort

Coordina

Pietro Spirito – Giornalista del ‘Fatto Quotidiano’

INCONTRI CON L’AUTORE

Ore 17:00 – DONNE IN CAMMINO

“UN PALLONCINO AL POLSO – UN ATTIMO PRIMA… – Editore Persephone” di e

con Patrizia Villa scrittrice livornese

Modera

Rita Villani Portavoce Donne Democratiche – Federazione PD Livorno

SPETTACOLI DAL VIVO

ORE 21:45

VERNACOLO

BARZELLETTATA ALLA LIVORNESE con Enrico Faggioni, Franco Bocci e Aldo Corsi

OGNI SERA ALLA FESTA SARÀ IL FUNZIONE SIA IL SERVIZIO RISTORANTE CHE LA

LIBRERIA

