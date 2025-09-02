Politica, alla Festa dell’Unità dibattiti sul valore della memoria e accessibilità, quale diritto alla mobilità
AGENDA GIORNALIERA DELLA FESTA DELL’UNITÀ NAZIONALE TEMATICA
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DI LIVORNO
ROTONDA DI ARDENZA “CARLO AZEGLIO CIAMPI”
APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA MARTEDÌ 2 SETTEMBRE 2025
DIBATTITI POLITICI
ORE 18:00 – IL VALORE DELLA MEMORIA
“STRAGI D’ITALIA, INFRASTRUTTURE DI VERITÀ. PER NON DIMENTICARE, MAI”
Introduce
Francesco Gazzetti – Responsabile Infrastrutture Pd Toscana
Associazione familiari Moby Prince Associazione familiari Strage
Viareggio Associazione familiari Ponte Morandi
Sen. Lorenzo Basso – Vicepresidente Commissione Ambiente Senato della
Repubblica – Pd
On. Simona Bonafè – Vicepresidente Gruppo Pd Camera dei deputati
Commissione d’inchiesta Moby Prince
On. Marco Simiani – Capogruppo Pd Commissione Ambiente, territorio e
lavori pubblici della Camera dei deputati
On. Valentina Ghio – Vicepresidente Gruppo Pd Camera dei deputati
On. Alberto Pandolfo – Capogruppo Pd Commissione Attività produttive,
commercio e turismo Camera dei deputati
On. Andrea Casu – Vicepresidente Commissione Trasporti Camera dei
deputati – Pd Commissione d’inchiesta Moby Prince
Conclusioni
Luca Salvetti – Sindaco di Livorno
Coordina
Fabrizio Pucci – Giornalista Urban Livorno
ORE 21 – “ACCESSIBILITÀ, QUALITÀ E DIRITTO ALLA MOBILITÀ”
Introduce
Piero Nocchi – Responsabile Infrastrutture Federazione Pd Livorno
Sen. Antonio Misiani – Segreteria Nazionale Infrastrutture e Trasporti Pd
On. Andrea Casu – Vicepresidente Commissione Trasporti Camera dei
deputati Pd
Irene Priolo – Assessore alle Infrastrutture e a trasporti Pd Regione
Emilia Romagna
Arianna Censi – Assessore alla Mobilità Comune di Milano
Antonio Casella -Coordinatore Pd Circoli Tpl
Maria Teresa De Benedictis – Presidente Isfort
Coordina
Pietro Spirito – Giornalista del ‘Fatto Quotidiano’
INCONTRI CON L’AUTORE
Ore 17:00 – DONNE IN CAMMINO
“UN PALLONCINO AL POLSO – UN ATTIMO PRIMA… – Editore Persephone” di e
con Patrizia Villa scrittrice livornese
Modera
Rita Villani Portavoce Donne Democratiche – Federazione PD Livorno
SPETTACOLI DAL VIVO
ORE 21:45
VERNACOLO
BARZELLETTATA ALLA LIVORNESE con Enrico Faggioni, Franco Bocci e Aldo Corsi
OGNI SERA ALLA FESTA SARÀ IL FUNZIONE SIA IL SERVIZIO RISTORANTE CHE LA
LIBRERIA