Home

Attualità

Politica, Calenda lascia il PD, “il matrimonio dura pochi giorni”

Attualità

8 Agosto 2022

Politica, Calenda lascia il PD, “il matrimonio dura pochi giorni”

Politica 8 agosto 2022 – Politica, Calenda lascia il PD, “il matrimonio dura pochi giorni”

Perde un pezzo il fronte progressista messo pazientemente insieme dal segretario Pd per sfidare FdI, Lega e Fi

Il PD perde il suo pezzo, quello di centro, che era stato il più corteggiato, il più difficile da convincere.

A pochi giorni dall’intesa siglata Carlo Calenda, leader di Azione ha fatto retromarcia a causa di accordi di Letta con “pezzi stonati”.

“E’ una delle decisioni più sofferte, non intendo andare avanti con questa alleanza”. A fargli cambiare idea, ha spiegato, è stata l’aggiunta dei “pezzi stonati”, cioè gli accordi che Letta ha stretto sia con Sinistra Italiana e Verdi sia con Luigi Di Maio e Bruno Tabacci”

Anche se nell’accordo siglato tra Azione e PD, era inteso che ci sarebbero stati patti anche con le altre forze, per Calenda però; la coalizione del Pd “è fatta per perdere. C’era l’opportunità di farne una per vincere. La scelta è stata del Pd, sono deluso”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin