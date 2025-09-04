Politica, cambiamenti climatici e Gaza i temi di oggi alla Festa dell’Unità

Home

4 Settembre 2025

AGENDA GIORNALIERA DELLA FESTA DELL’UNITÀ NAZIONALE TEMATICA

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DI LIVORNO

ROTONDA DI ARDENZA “CARLO AZEGLIO CIAMPI”

APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA GIOVEDÌ 4 SETTEMBRE 2025

DIBATTITI POLITICI

ORE 18:00 – DISSESTO IDROGEOLOGICO E CRISI CLIMATICA “Infrastrutture

per la sicurezza del territorio”

INTRODUCE

Lia BURGALASSI – Sindaca di Cecina

INTERVENGONO

Marco SIMIANI – Deputato PD, Capogruppo Commissione Ambiente

Patty L’ABBATE – Deputata M5S, Commissione Ambiente e Lavori Pubblici

Monia MONNI – Assessora Ambiente Regione Toscana

Stefano FRANGERINI – Ance Nazionale

COORDINA

Piero TOMEI – Capogruppo PD Comune di Livorno

ORE 21:00 – “Gaza, oltre l’abisso”

INTRODUCE

Barbara BONCIANI – Responsabile Relazioni Internazionali Segreteria UC

PD Livorno

INTERVENGONO

Laura BOLDRINI – Presidente Comitato permanente sui diritti umani nel mondo

Marco TARQUINIO – Europarlamentare PD, Membro sotto Commissione diritti

umani

Rula JEBREAL – Giornalista e scrittrice (in collegamento da New York)

Collegamento con la Global Sumud Flotilla missione internazionale per i

diritti umani in navigazione verso Gaza

COORDINA

Nico PIRO – Scrittore, Giornalista Tg3

INCONTRI CON L’AUTORE

Ore 17:00 – “Manuale di economia ecologica e politiche ambientali” di

Tommaso Luzzati Editore Franco Angeli

INTERVENGONO

Tommaso LUZZATI – Autore, Professore, Università di Pisa

Monia MONNI – Assessora transizione ecologica e sviluppo sostenibile,

Regione Toscana

Luca ATERINI – Caporedattore Greenport

Irene CRESCI – Dipartimento di Economia e Management, Università di Pisa

INTRODUCE E COORDINA

Francesco GAZZETTI – Consigliere regionale, Regione Toscana

SPETTACOLI DAL VIVO

ORE 19 – “I 4 MORI MUSICANTI PER LA PACE”

MATTEO MASSARELLI INTERVISTA ANTONIO VINCIGUERRA

IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE “CAMBIAMENTI”

ORE 21:45 “Barzellettata alla livornese”

con Enrico FAGGIONI, Franco BOCCI e Aldo CORSI

