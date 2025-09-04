Politica, cambiamenti climatici e Gaza i temi di oggi alla Festa dell’Unità
Livorno 4 settembre 2025 Politica, cambiamenti climatici e Gaza i temi di oggi alla Festa dell’Unità
AGENDA GIORNALIERA DELLA FESTA DELL’UNITÀ NAZIONALE TEMATICA
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DI LIVORNO
ROTONDA DI ARDENZA “CARLO AZEGLIO CIAMPI”
APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA GIOVEDÌ 4 SETTEMBRE 2025
DIBATTITI POLITICI
ORE 18:00 – DISSESTO IDROGEOLOGICO E CRISI CLIMATICA “Infrastrutture
per la sicurezza del territorio”
INTRODUCE
Lia BURGALASSI – Sindaca di Cecina
INTERVENGONO
Marco SIMIANI – Deputato PD, Capogruppo Commissione Ambiente
Patty L’ABBATE – Deputata M5S, Commissione Ambiente e Lavori Pubblici
Monia MONNI – Assessora Ambiente Regione Toscana
Stefano FRANGERINI – Ance Nazionale
COORDINA
Piero TOMEI – Capogruppo PD Comune di Livorno
ORE 21:00 – “Gaza, oltre l’abisso”
INTRODUCE
Barbara BONCIANI – Responsabile Relazioni Internazionali Segreteria UC
PD Livorno
INTERVENGONO
Laura BOLDRINI – Presidente Comitato permanente sui diritti umani nel mondo
Marco TARQUINIO – Europarlamentare PD, Membro sotto Commissione diritti
umani
Rula JEBREAL – Giornalista e scrittrice (in collegamento da New York)
Collegamento con la Global Sumud Flotilla missione internazionale per i
diritti umani in navigazione verso Gaza
COORDINA
Nico PIRO – Scrittore, Giornalista Tg3
INCONTRI CON L’AUTORE
Ore 17:00 – “Manuale di economia ecologica e politiche ambientali” di
Tommaso Luzzati Editore Franco Angeli
INTERVENGONO
Tommaso LUZZATI – Autore, Professore, Università di Pisa
Monia MONNI – Assessora transizione ecologica e sviluppo sostenibile,
Regione Toscana
Luca ATERINI – Caporedattore Greenport
Irene CRESCI – Dipartimento di Economia e Management, Università di Pisa
INTRODUCE E COORDINA
Francesco GAZZETTI – Consigliere regionale, Regione Toscana
SPETTACOLI DAL VIVO
ORE 19 – “I 4 MORI MUSICANTI PER LA PACE”
MATTEO MASSARELLI INTERVISTA ANTONIO VINCIGUERRA
IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE “CAMBIAMENTI”
ORE 21:45 “Barzellettata alla livornese”
con Enrico FAGGIONI, Franco BOCCI e Aldo CORSI