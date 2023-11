Home

Livorno 8 novembre 2023 – Politica – Centro destra Livorno unito e coeso

Si è tenuta ieri la riunione tra i rappresentanti provinciali di Livorno di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, per definire le candidature per il rinnovo dei prossimi consigli comunali e iniziare il processo di ascolto dei cittadini, delle associazioni e delle categorie economiche per i programmi di governo dei territori.

Sì è espressa l’unanime volontà di procedere in modo unito e coeso, lavorando per la definizione dei programmi e di profili condivisi, credibili, di qualità, espressione del territorio.

Si sono valutati vari profili ma non si è ancora sciolta nessuna riserva. Il centrodestra ha lavorato proficuamente insieme, per il bene comune, con la ferma convinzione che solo allontanando qualsiasi forma di fazioso individualismo si possa fare il bene del territorio.

Presto sarà organizzato sul territorio un evento unitario del Centrodestra, occasione per dimostrare la compattezza e per rendere eventualmente note le scelte sui candidati.

Tutti gli attori coinvolti, che rappresentano la base sul territorio, hanno fatto un lavoro di raccolta e di ascolto delle istanze provenienti dalla società civile, da enti e organizzazioni locali, al fine di proporre una rosa di candidati in grado di operare con competenza e nel rispetto dei principi e valori che ci contraddistinguono.

