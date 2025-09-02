Politica, dibattiti “un patto per una città più verde e sociale in 5 punti” e “AI e logistica” sul palco della Festa dell’Unità
AGENDA GIORNALIERA DELLA FESTA DELL’UNITÀ NAZIONALE TEMATICA
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DI LIVORNO
ROTONDA DI ARDENZA “CARLO AZEGLIO CIAMPI”
APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA MERCOLEDÌ 3 SETTEMBRE 2025
DIBATTITI POLITICI
ORE 18:00 – PUBBLICA, SOCIALE, VERDE: UNA CITTÀ A PROVA DI FUTURO
“UN PATTO PER LA CITTÀ IN 5 PUNTI”
Introduce
Alberto Brilli – Segretario Unione Comunale Pd
Libera Camici – Vice Sindaca di Livorno Pd
Rocco Garufo – Assessore al Turismo e Commercio Pd Comune di Livorno
Viola Ferroni – Assessore al Bilancio e Partecipate Pd Comune di Livorno
Silvia Viviani – Assessore all’Urbanistica Pd Comune di Livorno
Federico Mirabelli – Assessore Lavoro, Lavori Pubblici, Blu Economy Pd –
Comune di Livorno
ORE 21:00 – INTELLIGENZA ARTIFICIALE E LOGISTICA
“L’ITALIA ALLA PROVA DELL’INNOVAZIONE E DELLA SICUREZZA”
Sen. Lorenzo Basso – Vicepresidente Commissione Ambiente Senato della
Repubblica – Pd
On. Anna Ascani – Vicepresidente Camera dei Deputati – Pd
Sara Funaro – Sindaca di Firenze Pd
INCONTRI CON L’AUTORE
Ore 17:00 – PRESENTAZIONE DEI LIBRI DI ILLUSTRAZIONE E SCIENZA
ERBARIO TOSSICO (testi di Viola Barbara)
LITTLE SEA – Editore Sillabe in collaborazione con Costa Edutainment
di e con Giulia Bernini illustratrice e designer livornese
Intervengono – Giulia Perni direttore editoriale Casa Editrice Sillabe
Alice Malotti responsabile eventi – Acquario di Livorno
Giovanni Raimondi coordinatore scientifico – Acquario di Livorno
Introduce e modera
Francesca Riccioni ricercatrice storia e didattica della scienza –
Università di Bologna
SPETTACOLI DAL VIVO
ORE 21:45
VERNACOLO E TRADIZIONE POPOLARE
FULVIO PACITTO SHOW di e con Fulvio Pacitto
OGNI SERA ALLA FESTA SARÀ IL FUNZIONE SIA IL SERVIZIO RISTORANTE CHE LA
LIBRERIA