2 Settembre 2025

Livorno 3 settembre 2025 Politica, dibattiti “un patto per una città più verde e sociale in 5 punti” e “AI e logistica” sul palco della Festa dell’Unità

AGENDA GIORNALIERA DELLA FESTA DELL’UNITÀ NAZIONALE TEMATICA

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DI LIVORNO

ROTONDA DI ARDENZA “CARLO AZEGLIO CIAMPI”

APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA MERCOLEDÌ 3 SETTEMBRE 2025

DIBATTITI POLITICI

ORE 18:00 – PUBBLICA, SOCIALE, VERDE: UNA CITTÀ A PROVA DI FUTURO

“UN PATTO PER LA CITTÀ IN 5 PUNTI”

Introduce

Alberto Brilli – Segretario Unione Comunale Pd

Libera Camici – Vice Sindaca di Livorno Pd

Rocco Garufo – Assessore al Turismo e Commercio Pd Comune di Livorno

Viola Ferroni – Assessore al Bilancio e Partecipate Pd Comune di Livorno

Silvia Viviani – Assessore all’Urbanistica Pd Comune di Livorno

Federico Mirabelli – Assessore Lavoro, Lavori Pubblici, Blu Economy Pd –

Comune di Livorno

ORE 21:00 – INTELLIGENZA ARTIFICIALE E LOGISTICA

“L’ITALIA ALLA PROVA DELL’INNOVAZIONE E DELLA SICUREZZA”

Sen. Lorenzo Basso – Vicepresidente Commissione Ambiente Senato della

Repubblica – Pd

On. Anna Ascani – Vicepresidente Camera dei Deputati – Pd

Sara Funaro – Sindaca di Firenze Pd

INCONTRI CON L’AUTORE

Ore 17:00 – PRESENTAZIONE DEI LIBRI DI ILLUSTRAZIONE E SCIENZA

ERBARIO TOSSICO (testi di Viola Barbara)

LITTLE SEA – Editore Sillabe in collaborazione con Costa Edutainment

di e con Giulia Bernini illustratrice e designer livornese

Intervengono – Giulia Perni direttore editoriale Casa Editrice Sillabe

Alice Malotti responsabile eventi – Acquario di Livorno

Giovanni Raimondi coordinatore scientifico – Acquario di Livorno

Introduce e modera

Francesca Riccioni ricercatrice storia e didattica della scienza –

Università di Bologna

SPETTACOLI DAL VIVO

ORE 21:45

VERNACOLO E TRADIZIONE POPOLARE

FULVIO PACITTO SHOW di e con Fulvio Pacitto

OGNI SERA ALLA FESTA SARÀ IL FUNZIONE SIA IL SERVIZIO RISTORANTE CHE LA

LIBRERIA

