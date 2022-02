Home

Cronaca

Politica distante dai problemi reali? “Gualmini si metta il grembiule e venga qui così capisce di cosa si parla”

Cronaca

19 Febbraio 2022

Politica distante dai problemi reali? “Gualmini si metta il grembiule e venga qui così capisce di cosa si parla”

Livorno 19 febbraio 2022 – Green pass, troppe regole così falliamo

La politica è distante dai problemi reali di chi come partita iva lavora tra mille regole e mille restrizioni covid?

Dall’alto della loro poltrona con lauto stipendio fisso i parlamentari si rendono realmente conto dei problemi che devono affrontare tutti i giorni coloro che tirano su una saracinesca?

Imprenditori, piccoli commercianti ed esercenti Livornesi, tutti vaccinati che c’è l’hanno con il green pass e le troppe regole, si sono ritrovati alla Terrazza Mascagni per portare le loro proteste in Tv alla trasmissione Diritto e Rovescio, in onda su rete 4 e condotta da Del Debbio

Tra le varie testimonianze andate in onda c’è quella di Michele.

Michele che invita l’onorevole Elisabetta Gualmini (PD), ospite da Del Debbio a mettersi il grembiule e andare a lavorare nel suo laboratorio così capisce di cosa parlo

Michele: io ho una gelateria e sinceramente di questi periodi l’unico momento per lavorare sono circa 2 ore e mezzo nel pomeriggio, tempo permettendo.

Questo non mi permette di assumere una persona per controllare i green pass quando invece sono costretto a far cassa.

La cassa serve a pagare i dipendenti e a coprire le spese.

Con questi rincari, signora Gualmini, ci state rovinando

Voi parlate bene perchè avete il vostro stipendio e non venite mai nei nostri laboratori, io la invito.

Si mette il grembiule e viene a vendere il gelatino, così vedrà signora Gualmini capisce di cosa parliamo.

A noi i soldi non piovono dal cielo, vanno guadagnati giorno per giorno lavorando 14-15 ore nei nostri laboratori.

Ma di cosa parla lei signora, si metta il grembiule, è invitata.

Dovete cambiare atteggiamento, dovete ascoltare la gente che soffre e che tutti i giorni ha bisogno di guadagnare, lo volete capire o no? Siete la vergogna. Ma cosa ci state a fare lì se non sapete fare le leggi, venite di persona da noi

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin