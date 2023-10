Home

Politica e ambiente, 1000 alberi per trasformare vie e piazze di Livorno

30 Ottobre 2023

Politica e ambiente, 1000 alberi per trasformare vie e piazze di Livorno

Livorno 30 ottobre 2023 – Politica e ambiente, 1000 alberi per trasformare vie e piazze di Livorno

Europa Verde propone di piantare 1000 alberi in 2 anni per trasformare le vie e le piazze di Livorno. Le

alberature aiuteranno a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. Le chiome degli alberi intercettano

la pioggia facendo sì che cada al suolo con meno forza. Miglioreranno il bioclima, riducendo il caldo

estivo.

Gli alberi nelle città possono ridurre la temperatura dell’aria tra i 2 e gli 8 gradi, riducendo quindi l’effetto

delle “isole di calore”. Le alberature, ad avviso degli ecologisti, favoriranno anche le relazioni umane. Se

il Comune non ha i mezzi per dare acqua alle piante, potrà contare su tanti cittadini disponibili a dare una

mano.

Gli alberi migliorano la qualità dell’aria che respiriamo, assorbono l’anidride carbonica, trattengono e

degradano anche altri inquinanti, responsabili di diverse malattie respiratorie.

Nei mesi invernali, gli alberi fungono da frangivento riducendo il dispendio energetico necessario per

riscaldare le abitazioni. Infine gli alberi possono essere usati come veri e propri “muri verdi” per

schermare le nostre abitazioni dai rumori e ridurre l’inquinamento acustico.

Europa Verde propone all’Amministrazione di organizzare un gruppo di lavoro che si occupi di riqualificare

ogni strada, sia con nuove alberature, sia migliorandone la pulizia, per esempio lavarle una volta a

settimana.

Gli ambientalisti sottolineano che è fondamentale fermare ogni forma di cementificazione e speculazione.

Europa Verde propone la salvaguardia del patrimonio verde già esistente. Per esempio il progetto

“Cubone” può essere spostato in un’altra area già urbanizzata senza perdere un solo metroquadro di

territorio verde.

