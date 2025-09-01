Politica 1 Settembre 2025

Politica, il programma di oggi della festa dell'UnitàLivorno 1 settembre 2025 Politica, il programma di oggi della festa dell’Unità

AGENDA GIORNALIERA DELLA FESTA DELL’UNITÀ NAZIONALE TEMATICA
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DI LIVORNO

ROTONDA DI ARDENZA “CARLO AZEGLIO CIAMPI”

APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA LUNEDÌ 1 SETTEMBRE 2025

DIBATTITI POLITICI
ORE 18:00
ENERGIA E MOBILITÀ
“Energia e servizi ambientali tra gestione pubblica e partecipazione”
INTERVENGONO
Annalisa CORRADO – Europarlamentare PD
Vinicio PELUFFO – Deputato PD, Vicepresidente Commissione Traporti
Mario ZANETTI – Presidente Economia del Mare Confindustria e AD Costa
Crociere
Stefano CALIANDRO – Presidente Interporto Bologna
Gianni BECHELLI – Presidente Autolinee Toscane
Gianni ANSELMI – Presidente Commissione Attività Produttive Regione Toscana
INTRODUCE
Massimo FEDELI – Sindaco di Bibbona
COORDINA
Francesca PRITONI – Vicesegretaria PD Livorno

ORE 21
SERVIZI PUBBLICI LOCALI E PNRR
“Costruire infrastrutture per la giustizia, la coesione sociale e
ambientale”
INTERVENGONO
Michele FINA – Senatore PD, Commissione Ambiente
Andrea ORLANDO – Responsabile Nazionale Forum Industria APE
Piero DE LUCA – Deputato PD, Capogruppo Commissione Affari Europei
Claudio STEFANAZZI – Deputato PD, Vicepresidente Commissione Affari
Regionali
Anna SCAVUZZO – Vicesindaca Comune di Milano
Barbara MARINALI – Presidente di Acea S.p.A.
Luca DEL FABBRO – Presidente Utilitalia
Nicola PERINI – Presidente Cispel Toscana
COORDINA
Lucia LOFFREDO – Giornalista Rai Tre

INCONTRI CON L’AUTORE

Ore 17:00
LETTURE E MUSICHE
“E MI VIENI A TROVARE – Editore PAB”
di e con Renzo Pacini scrittore livornese
Relatore Giorgio Algranti
Musiche originali Stefano Zocco Pisana
Modera
Cristina Lucetti – docente e Presidente Commissione Politiche Sociali
Comune di Livorno

SPETTACOLI DAL VIVO

ORE 21:45
SPETTACOLO DI CABARET
“IL FANTIN PESCATORE”
di e con Valerio Delfino con la partecipazione di Claudio Marmugi

OGNI SERA ALLA FESTA SARÀ IL FUNZIONE SIA IL SERVIZIO RISTORANTE CHE LA
LIBRERIA.

