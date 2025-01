Livorno 21 gennaio 2025 Politica in lutto: è morto e 55 anni Francesco Bastone, ingegnere e consigliere comunale dell’Amministrazione Nogarin

Lutto nella politica cittadina per la prematura scomparsa di Francesco Bastone, ex consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, morto a soli 55 anni. Bastone aveva ricoperto il ruolo di consigliere dal 2014 al 2019 durante l’amministrazione dell’ex sindaco Filippo Nogarin, distinguendosi per correttezza, gentilezza e impegno politico. Per un periodo aveva anche ricoperto l’incarico di capogruppo del M5S.

Il sindaco Luca Salvetti e la Giunta comunale hanno espresso il proprio cordoglio con una nota ufficiale: “Il Sindaco Salvetti e la Giunta comunale esprimono sincero cordoglio per la prematura scomparsa di Francesco Bastone. Ex consigliere comunale, ha interpretato il suo ruolo con correttezza e grande gentilezza, doti per le quali in molti lo ricorderanno. Alla famiglia e agli amici vanno le nostre sentite condoglianze”.

Francesco Bastone, nato a Livorno nel novembre del 1969, si era diplomato all’Itis Galilei e laureato in ingegneria meccanica. Dopo circa sette anni come dipendente della Wass, aveva intrapreso la carriera di libero professionista nel 2008. Oltre al suo impegno politico, Bastone era apprezzato per le sue qualità umane e professionali.

Il funerale si terrà mercoledì 22 gennaio alle 15.30 nella chiesa di San Jacopo in Acquaviva. La comunità si stringe attorno alla famiglia e agli amici in questo momento di dolore, ricordando un uomo che ha dato un contributo significativo alla politica locale con passione e dedizione.