Home

Politica

Politica, l’associazione Livorno Civica sostiene la ricandidatura di Salvetti

Politica

15 Luglio 2023

Politica, l’associazione Livorno Civica sostiene la ricandidatura di Salvetti

Livorno 15 luglio 2023 – Politica, l’associazione Livorno Civica sostiene la ricandidatura di Salvetti

Con le “primarie delle idee” un’agenda di appuntamenti per conciliare ideali e senso pratico.

In occasione della prima cena di autofinanziamento, con oltre 120 partecipanti tra singoli cittadini e rappresentanti di associazioni del territorio, Livorno Civica presenta la propria agenda e affida alle parole della sua presidente, Francesca Ricci, il senso della propria azione futura.

“Ci piace pensare di poter contribuire a migliorare e rafforzare ciò che è stato iniziato nel 2019, quando per la prima volta a Livorno è stato eletto un sindaco civico. La Livorno civica è presente, partendo proprio dalle sue forze politiche delle origini: Casa Livorno, Futuro, Livorno in comune, Insieme per Livorno e molte donne e uomini che provengono dalla società civile, dal terzo settore, dal mondo della progettazione sociale, turistica e culturale.

Per la nostra azione abbiamo ideato “Le primarie delle idee”: un programma di iniziative, da settembre alla primavera prossima, orientato ai temi e non alle alleanze, che dovranno esserci e ci saranno, partendo però dalle idee e dalla definizione di un programma di lavoro basato sulla partecipazione, il dialogo e il confronto con le persone e le associazioni del territorio. Un’agenda di appuntamenti politici capaci di conciliare ideali e senso pratico.

Si parte con il civismo e la partecipazione, coinvolgendo i consigli di zona, strumento necessario per mettere in relazione la cittadinanza e le istituzioni. Uno strumento che ha bisogno di essere sostenuto con la formazione già iniziata a inizio mese. Perché solo così si può rendere la partecipazione un mezzo che non solo agisce, ma interagisce.

Un’altra tappa del nostro percorso delle “primarie delle idee” sarà dedicata ai temi sociali, già affrontati con cura e attenzione dall’assessore Andrea Raspanti. Crediamo fortemente che occuparsi della questione sociale possa essere una sollecitazione necessaria, utile e vera verso il cambiamento culturale della nostra città che spesso non può e non riesce a esprimersi.

Accanto al sociale ci sono i temi della sostenibilità curati con caparbietà e dedizione dall’assessora all’ambiente Giovanna Cepparello. Grazie alla sua azione la Ciclovia Tirrenica avrà la sua realizzazione sulla nostra costa, mentre i recenti interventi per ridurre la velocità media lungo Viale Italia hanno già prodotto i primi risultati importanti in termini di diminuzione di incidenti.

Ci saranno inoltre iniziative che riguardano l’urbanistica, per la quale la Città della cura e la Città dei bambini saranno al centro del nostro dibattito politico: laddove per “Città dei bambini” si intende appunto una nuova filosofia di governo delle città che assuma il bambino e la bambina come parametro per non perdere nessuno.

E poi lo sviluppo economico, con un focus particolare su cultura e turismo. Due elementi inscindibili per un’unica visione, coraggiosa e innovativa. Crediamo nella promozione della nostra città nelle sue tradizioni: Effetto Venezia, le Gare remiere, nelle sue nuove formule, Straborgo, Garibaldissima, Effetto Garibaldi, la Notte bianca dello sport.

Infine, e più importante, con “le primarie delle idee” intendiamo dare corpo politico a ciò che riteniamo, in questo momento storico, la scelta più giusta e pragmatica ovvero il nostro sostegno alla ricandidatura di Luca Salvetti, a sindaco della città di Livorno”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin