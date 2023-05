Home

26 Maggio 2023

Livorno 26 maggio 2023 – Politica – Livorno Civica si presenta: pronti all’ascolto e al confronto per il bene della città

Nell’associazione confluiscono soggetti politici consolidati e nuove identità

Nasce inclusiva, antirazzista, anti-sessista e orgogliosamente di sinistra. Nasce dall’unione di tante

persone, diverse ma accomunate dall’impegno e dalla cura per la propria città.

Si chiama Livorno Civica ed è una libera associazione: laica, democratica, non violenta e antifascista.

Si presenta alla città aperta al confronto con chiunque si riconosca nei principi fondanti su cui ha

preso vita.

Non vuole essere neutrale: vuole prendere posizione. Lo farà sui temi che più interessano

la città.

Per questo sarà da subito in ascolto. Non “virtualmente”, ma concretamente, di persona: per

superare barriere e sterili discussioni.

“Livorno Civica vuole essere davvero inclusiva – ribadisce Francesca Ricci, la presidente – Per questo

è pronta a tenere finestre e porte aperte a chiunque condivida i valori del nostro statuto e sia pronto

a mettersi in gioco.

In tutti noi la volontà di tenere ben salda la scelta di un linguaggio e di una comunicazione politica diversa: chiara e gentile. Mai aggressiva, superficiale o scontata, ma al tempo stesso fermamente guidata dai principi su cui siamo nati”.

La sua azione sarà ispirata da un civismo politico. Alla base di esso, un patto tra persone che vogliono

impegnarsi, agire per cambiare le cose, attivarsi per obiettivi comuni.

Per questo Livorno Civica si mette in gioco, con entusiasmo ed energia positiva. Vuole farlo

attraverso un percorso che raccoglie storie consolidate e storie nuove, che si intrecciano e che per

questo valorizzano la sua nascita.

Il suo DNA originario prende vita da un confronto e un dialogo permanente tra persone appartenenti

a esperienze politiche come Casa Livorno, Futuro, Livorno in Comune e Per Livorno Insieme.

Dal 2019 queste si sono messe in ascolto l’una dell’altra tracciando una strada a sostegno della partecipazione nelle sue molteplici forme: dall’associazionismo, al Consiglio comunale dei giovani, ai neonati Consigli di zona per la cui costruzione molti degli appartenenti a Livorno Civica hanno lavorato. In questo percorso sono poi confluite professionalità e competenze nuove: per arricchire di diversità,

visioni e competenze il DNA della neonata associazione. In cui, ora, tutti questi soggetti hanno deciso

di confluire.

Per Livorno Civica pluralità va di pari passo con senso di unità e di collaborazione. Le origini del

percorso parlano chiaro. E questa inclusività non vuole fermarsi, ma aprirsi ancora di più.

L’apertura al dialogo si realizzerà attraverso iniziative pubbliche. La prima avrà per tema la

Partecipazione e il Civismo: due facce dello stesso impegno per il bene comune. Si tratterà per questo

di un incontro sul significato, gli aspetti concreti e le possibilità che si aprono dall’essere con-cittadini

oggi.

