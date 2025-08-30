Home

Politica, oggi due dibattiti: rilancio delle infrastrutture della costa e nuove rotte per la competitività dei territori

30 Agosto 2025

Livorno 30 agosto 2025 Politica, oggi due dibattiti: rilancio delle infrastrutture della costa e nuove rotte per la competitività dei territori

Prosegue alla Rotonda di Ardenza “Carlo Azeglio Ciampi” di Livorno la Festa Nazionale dell’Unità tematica Infrastrutture e Trasporti – “Il presente in movimento”, promossa dal Partito Democratico. Oggi si parlerà in due dibattiti di rilancio delle infrastrutture della costa e nuove rotte per la competitività dei territori

I dibattiti previsti – palco centrale:

Sabato 30 agosto – infrastrutture della costa e competitività e sostenibilità con il trasporto veloce.

Alle 18 si discuterà di “Il rilancio infrastrutturale per la costa toscana” con l’Assessore regionale Stefano Baccelli, gli amministratori della Provincia Gianni Lorenzetti, Presidente della Provincia di Massa Carrara, Marcello Pierucci, Presidente della Provincia di Lucca, Massimiliano Angori, Presidente della Provincia di Pisa, Eleonora Agostinelli, Vicepresidente della Provincia di Livorno, e Francesco Limatola, Presidente della Provincia di Grosseto. Accanto a loro, i Segretari delle Federazioni territoriali del Pd: Elisabetta Sordi per Massa Carrara, Riccardo Brocchini per la Versilia, Patrizio Andreuccetti per Lucca, Simone De Rosas per la Val di Cornia e Giacomo Termine per Grosseto.

Le conclusioni saranno affidate a Francesco Gazzetti, Segreteria Regionale Infrastrutture e Trasporti Pd Toscana. Introduce Alessandro Franchi Segretario Federazione Pd Livorno coordina Irene Sassetti, .Segreteria Federazione Pd Livorno con delega Ambiente e Urbanistica.

In serata, alle 21, spazio al confronto su “Nuove rotte per la competitività dei territori e dei servizi”, con un approfondimento dedicato a trasporto veloce e sostenibilità. Interverranno i Senatori Nicola Irto, Capogruppo Commissione Ambiente, Infrastrutture e Trasporti Pd e Ylenia Zambito, Segretaria Commissione Affari Sociali, Lavoro Pubblico e Privato Pd, l’eurodeputata Camilla Laureti, il presidente di AssoRup Daniele Ricciardi, l’assessore alla Mobilità di Roma Eugenio Patanè, Massimo Stronati (Confcooperative e Interporto di Jesi) e Manuela Rocca (Telt Torino-Lione). Coordina Mia Diop, della Direzione Nazionale Pd.

