7 Luglio 2022

Politica, Simona Corradini è la nuova presidente di Buongiorno Livorno

Livorno 7 luglio 2022

Buongiorno Livorno ha dimostrato di essere una forza politica importante per la città, l’attività che viene portata avanti si basa sul lavoro dell’associazione e sulla collaborazione tra persone che condividono una visione dal basso della politica e un forte impegno su tutte le proposte e le battaglie che abbiano come fine l’interesse pubblico e la non mercificazione del territorio.

La nostra partecipazione al Fearless Cities di Barcellona e la Campagna Ti candido sono esempio della nostra valenza e credibilità.

Di recente abbiamo lanciato la nuova campagna associativa e si è rinnovato il Direttivo attualmente composto da Melania Abrans, Valentina Barale, Simona Corradini, Federica Demi, Giovanni Motta, Pietro Panciatici, Alessio visconti.

Nei giorni scorsi un’altra importante novità riguarda il rinnovo della presidenza che è passata da Melania Abrans a Simona Corradini, a seguito della votazione deliberata in assemblea.

Il cambio di presidenza va interpretato come elemento di dinamicità e flessibilità dell’associazione che in questi anni ha saputo adattarsi ai cambiamenti e alla situazione di crisi sociale grazie alla propria struttura organizzativa a supporto del percorso intrapreso a seguito delle scorse elezioni comunali.

Simona Corradini, architetto, attualmente docente di disegno e storia dell’arte nella scuola pubblica, fa parte dell’associazione dal 2014 e segue più nello specifico le questioni di urbanistica, architettura e ambiente, in particolare ha seguito tutto il dossier sulle politiche abitative e sull’alluvione che nel 2017 ha stravolto la città e avviato una fase di emergenza da cui il territorio non è ancora uscito.

Il cambio di presidenza manterrà una continuità con l’ottimo lavoro svolto da Melania Abrans, che è stata in grado di gestire e superare al meglio il periodo di crisi dovuto alla pandemia. Il nostro punto di forza è e resta l’interesse primario per la città e le persone, e che orienta tutta la nostra attività a servizio dell’interesse pubblico.

Ci rendiamo conto del periodo difficile in cui si trova la nostra città, non sembra essere presente una visione che vada oltre la quotidianità, le scelte spesso vengono prese senza ascoltare in modo aperto e costante la popolazione, che appare lasciata a se stessa.

I nostri punti fermi restano l’impegno degli associati, la rete sociale e culturale che abbiamo costruito nel tempo, la presenza in Consiglio Comunale di Valentina Barale e Pietro Panciatici che stanno svolgendo un lavoro importante su temi come la scuola, la sanità, il verde urbano, il trasporto pubblico, il porto, gli impianti sportivi, il bilancio, le società partecipate. Siamo presenti in consiglio provinciale con il gruppo Livorno Provincia Civica e seguiamo da vicino le istanze territoriali provinciali come il rigassificatore e la base militare a Coltano, i comitati di Limoncino e Parterre Ospedale storico.

Con la nuova Presidenza rinnoviamo la nostra convinzione di una politica dal basso aperta alla partecipazione di tutti e improntata al municipalismo

