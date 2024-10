Home

Provincia

10 Ottobre 2024

Livorno 10 ottobre 2024 – “Political corret e divieto di libertà di espressione su certi argomenti”, Ghiozzi (Lega): ” l’assessore si è dovuto dimettere”

Nel mondo politico schiavo del political correct e del divieto di libertà di espressione su certi argomenti, l’Assessore Simone Lenzi ha dovuto dare le dimissioni.

Tutto a causa delle sue dichiarazioni sul social X, di cui non sono condivisibili i modi di espressione, ma che aprono un dibattito su determinati argomenti che per alcuni non possono essere minimamente sfiorati in quanto oggetto di pensiero unico.

Personalmente mi dispiace che si sia dovuto dimettere per questo motivo; in questo modo viene meno la libertà di pensiero e di critica. Già erano arrivate le scuse per i modi e termini pesanti con cui aveva manifestato il proprio parere sull’opera e su altri argomenti affini: era più che sufficiente, considerato che il pentimento in politica è cosa rara. In Consiglio Comunale chiederemo spiegazioni dell’accaduto.