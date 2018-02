Politiche 2018, gli ultimi appuntamenti delle forze politiche.

Agenda elettorale, abbiamo riassunto in ordine alfabetico gli ultimi appuntamenti delle forze politiche per le prossime elezioni politiche del 4 Marzo.

Fratelli d’Italia

Conferenza stampa di chiusura campagna elettorale con l’On. Achille Totaro Gent.mi, venerdì 02 marzo alle 11.30 presso gli Scali d’Azeglio 20 piano 1 faremo la conferenza stampa di chiusura di campagna elettorale con la presenza dell’On. Achille Totaro. Vi aspettiamo e con l’occasione vi porgiamo i migliori saluti

Liberi e Uguali

Giovedì 1 marzo alle ore 18.00 presso il ristorante ‘Il Forte’ in via Forte S.Pietro 32 (Venezia), a Livorno, si svolgerà l’incontro con i candidati alle elezioni politiche per la lista Liberi e Uguali con Pietro Grasso, Monica Bellandi e Fabrizio Pucci, rispettivamente candidati alla Camera plurinominale nel collegio Toscana 2 e Camera Uninominale collegio Toscana 13. Saranno presenti anche altri candidati di area livornese della lista Liberi e Uguali.

Sarà occasione per discutere insieme a loro di ciò che oltre ad appassionare i livornesi è necessario modificare in questa città.

A seguire alle 20:30 cena di autofinanziamento Ristorante Pizzeria Il Forte € 15 Menù Tagliere salumi, crostini, formaggio. Bittico di primi. Dolce del giorno. Acqua Vino per prenotazioni 377/2048316 oppure via mail a fabriziopucci.leu@gmail.com.

M5S

Con la presente teniamo ad invitarvi alla conferenza stampa presso il parco ‘Terme del Corallo’ in Via U.Foscolo – Via Orosi a Livorno. La conferenza stampa è prevista per GIOVEDI’ PRIMO MARZO alle ore 10 e vedrà la presenza di Giulio La Rosa – candidato uninominale Camera per Livorno – di Gregorio De Falco – candidato nei collegi uninominali e proporzionale di Livorno – e Francesco Berti, candidato per il M5S nelle liste proporzionale.