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Cronaca

Politiche del cibo, l’assessore Cepparello porta l’esperienza di Livorno all’edizione di “Terra madre salone del gusto” di Torino

Cronaca

26 Settembre 2026

Politiche del cibo, l’assessore Cepparello porta l’esperienza di Livorno all’edizione di “Terra madre salone del gusto” di Torino

Livorno, 26 settembre 2026

La sedicesima edizione di “Terra madre salone del gusto” di Torino ha visto oggi la partecipazione come relatrice dell’assessora con delega alle Politiche del Cibo Giovanna Cepparello. Il panel a cui ha partecipato aveva il titolo: “La Via Italiana alle Food Policy: Dalle Piazze alle Mense”, che si è tenuta quest’oggi nello spazio dedicato alle Politiche locali del cibo all’interno del Museo del Risorgimento (Torino).

L’assessora è intervenuta per far conoscere l’esperienza del Banco 13.

In continuità con il lavoro svolto nelle scorse edizioni, l’incontro ha mirato ad analizzare l’evoluzione delle politiche alimentari italiane: non più solo una gestione di servizi, ma vere e proprie strategie sistemiche per la salute, l’ambiente e l’economia locale, dimostrando come il confine tra “centro” e “campagna” sia storicamente permeabile nel nostro Paese.

Data la sua esperienza l’assessora al Comune di Livorno è stata coinvolta nella prima parte della conferenza dal titolo: “Il Coraggio della Scelta – Visioni Istituzionali e Governance”. In questa sessione i decisori politici si sono confrontati sulla sfida di creare una vera e propria “regia” del cibo all’interno delle amministrazioni, per coordinare mense, mercati contadini e welfare alimentare sotto un’unica visione politica.

Al panel hanno preso parte anche Valentina Avantaggiato (Comune di Melpignano), Tiziana Pia (Regione Piemonte), Liana Cannata (Città di Messina) e Sabrina Alfonsi (Comune di Roma). I lavori sono stati moderati da Fabio Bonanno, referente Food policy per Slow Food Italia.