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Cronaca

Politiche fiscali, CNA incontra Salvetti e Ferroni. TARI, IMU e addizionali sotto la lente di artigiani e PMI

Cronaca

26 Marzo 2026

Politiche fiscali, CNA incontra Salvetti e Ferroni. TARI, IMU e addizionali sotto la lente di artigiani e PMI

Livorno 26 marzo 2026 Politiche fiscali, CNA incontra Salvetti e Ferroni

TARI, IMU e addizionali del Comune di Livorno sono state messe sotto la lente di studio da parte della CNA per iniziare un dialogo costruttivo sulla politica fiscale dell’amministrazione nei confronti della aziende artigiane e della piccola e media impresa che operano sul territorio.

L’incontro svoltosi presso la sede dell’associazione è voluto essere il primo di una serie di incontri su alcune tematiche che la CNA ha evidenziato al Sindaco ed alla Giunta, per cercare soluzioni condivise, ovviamente nel rispetto dei singoli ruoli.

Presenti per il comune il sindaco Luca Salvetti e l’assessora al bilancio Viola Ferroni; in sala oltre ad una rappresentanza degli imprenditori facenti parte dei gruppi dirigenti dell’associazione, appartenenti a tutti i settori produttivi e dei servizi, il presidente provinciale Carlo Santucci, quello comunale Luca Finocchiaro, il direttore Dario Talini, il coordinatore sindacale Alessandro Longobardi ed il responsabile nazionale del Dipartimento Politiche Fiscali Claudio Carpentieri, che ha illustrato il panorama contributivo ed impositivo cui sono soggette le PMI in Italia, le misure di riduzione già ottenute a livello nazionale grazie all’intervento di CNA e quelle richieste che sono al vaglio del Governo; queste misure potrebbero avere un forte impatto di riduzione della pressione fiscale anche a livello comunale, che andrebbe ad aggiungersi alle possibili azioni che lo stesso comune potrebbe intraprendere di concerto con le associazioni di categoria.

Si è parlato anche di ricadute in termini di lavoro per le imprese locali dagli investimenti fatti dall’amministrazione comunale in termini di opere pubbliche e di ciò che potrà venire con i lavori per la Darsena Europa, il nuovo ospedale e l’asset del turismo.

Il confronto con l’amministrazione comunale continuerà sulle semplificazioni burocratiche, sulla gestione dei rifiuti e la TARI, su alcune questioni aperte riguardanti diversi settori produttivi, manutentivi e dei servizi.

L’ultimo sguardo al problema della ricerca di manodopera specializzata e non, che sta affliggendo le PMI, su cui si è convenuto di progettare iniziative comuni di informazione e sensibilizzazione partendo dal mondo della scuola e della formazione.