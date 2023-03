Home

"Polizia del mare", la Guardia di Finanza prosegue e incrementa la vigilanza e le esperienze operative in mare

18 Marzo 2023

“Polizia del mare”, la Guardia di Finanza prosegue e incrementa la vigilanza e le esperienze operative in mare

Livorno 18 marzo 2023

La Guardia di Finanza, in qualità di “polizia del mare”, ha sempre più la necessità di incrementare la propria attività di vigilanza e di svolgere operazioni sempre più complesse in mare. Proprio in quest’ottica, negli ultimi mesi, sono state svolte numerose navigazioni operative con l’obiettivo di monitorare il traffico marittimo e prevenire eventuali illeciti.

In particolare, ieri è stato svolto un articolato giro di controllo e sopralluoghi nelle acque antistanti l’OLT (Offshore Liquefied natural gas Terminal) e l’isola-carcere di Gorgona. L’operazione è stata condotta dalle unità navali del Roan di Livorno, che operano in costante e sinergico coordinamento con il Comando Provinciale di Livorno, guidato dal Col. t.ST Cesare Antuofermo.

La vigilanza delle acque del territorio marittimo italiano è una missione delicata e fondamentale per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico in mare. La Guardia di Finanza, forte della sua esperienza e delle sue competenze tecniche, è impegnata a tutelare il patrimonio nazionale e ad assicurare il rispetto delle normative in vigore. Inoltre, la collaborazione con le altre forze dell’ordine e le istituzioni nazionali ed internazionali è un aspetto essenziale per contrastare il crimine organizzato e le attività illecite in mare.

