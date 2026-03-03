Home

Cronaca

Polizia di Stato, 15 nuovi rinforzi alla Questura di Livorno: accolti dal Questore Stellino 10 ispettori e 5 agenti

Cronaca

3 Marzo 2026

Polizia di Stato, 15 nuovi rinforzi alla Questura di Livorno: accolti dal Questore Stellino 10 ispettori e 5 agenti

Livorno 3 marzo 2026 Polizia di Stato, 15 nuovi rinforzi alla Questura di Livorno: accolti dal Questore Stellino 10 ispettori e 5 agenti

Quindici nuovi innesti per rafforzare l’organico della Polizia di Stato in provincia di Livorno. Nella mattinata odierna il Questore, dr.ssa Giuseppina Stellino, ha ricevuto ufficialmente 10 Vice Ispettori e 5 Agenti/Assistenti assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza alla Questura labronica a partire dallo scorso 2 marzo.

I dieci Vice Ispettori, provenienti dai ruoli Agenti/Assistenti dell’Amministrazione, porteranno con sé l’esperienza maturata negli anni in diversi settori operativi. Saranno destinati agli uffici della Questura dove ricopriranno incarichi di Ufficiali di Polizia Giudiziaria, andando così a rafforzare le attività investigative e di coordinamento.

Un contributo qualificato che consentirà di sostenere con maggiore efficacia il lavoro quotidiano svolto al servizio dei cittadini, sia sotto il profilo della prevenzione sia su quello dell’attività giudiziaria.

I cinque nuovi Agenti/Assistenti, già effettivi e con esperienza operativa maturata in diversi reparti dislocati in varie città italiane, saranno invece impiegati prevalentemente nei servizi di controllo del territorio. La loro presenza contribuirà a incrementare la visibilità e la capacità di intervento delle pattuglie sul territorio provinciale.

Dopo l’accoglienza ufficiale, il Questore Stellino ha rivolto ai nuovi assegnati un messaggio di benvenuto e i migliori auguri per un proficuo lavoro al servizio della cittadinanza e delle Istituzioni locali, sottolineando l’importanza del senso di responsabilità e della dedizione che caratterizzano l’operato della Polizia di Stato.

Un rafforzamento dell’organico che rappresenta un segnale concreto di attenzione verso la sicurezza del territorio livornese.