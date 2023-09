Home

Polizia di Stato, cambio ai vertici di alcuni Uffici della Questura

6 Settembre 2023

Livorno 6 settembre 2023 – Polizia di Stato, cambio ai vertici di alcuni Uffici della Questura

Dal 4 settembre 2023 nella Questura di Livorno si sono avvicendate alcune figure dirigenziali di alcuni Uffici .

Alla Divisione Amministrativa e Sociale è stato assegnato il Vice Questore della Polizia di Stato Francesco FALCIOLA cl. 1964 Laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Perugia

Il suo lungo percorso professionale si può riassumere cosi:

dal suo ingresso nella Polizia di Stato nel 1990 nel ruolo degli Ispettori, nel 1992 veniva nominato Vice Commissario della polizia di stato; da qui ha assunto diversi incarichi quali Dirigente Ufficio personale e Dirigente dell’UPGSP presso la Questura di Massa Carrara; Dirigente dell’UPGSP presso la Questura di Terni per poi arrivare presso la Questura di Livorno nel 2021 ove assume la dirigenza dell’UPGSP

Alla DIGOS:

è arrivato il Commissario Capo D’ Allestro Giovanni, proveniente dalla Questura di Pisa, che assume l’incarico di – Dirigente dello stesso andando a sostituire il Vice Questore dr. Castiglione Alessandro divenuto Capo di Gabinetto.

Il Commissario Capo della Polizia di Stato D’ALLESTRO Giovanni, cl. 1975; dopo il Corso biennale di Formazione per Commissari, viene assegnato nel 2016 al Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Toscana con la funzione di Dirigente della Sezione di Pisa. Qui svolge compiti di coordinamento e prevenzione dei reati predatori sulla linea tirrenica e partecipa alla cooperazione internazionale di Polizia in matetia di ordine pubblico. Nell’aprile del 2021 è stato trasferito alla Questura di Pisa dove assume l’incarico prima di Dirigente dell’Ufficio Immigrazione e successivamente dell Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

.

Dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso pubblico, assume la Dirigenza il Commissario Capo della Polizia di Stato Dr. DEL GIGIA Alessio, trentenne.

Laureatosi nel 2016 all’Università degli Studi di Firenze

, ha conseguito l’Abilitazione all’esercizio della professione forense nel 2021, per poi frequentare la Scuola Superiore di Polizia giugno 2022 e subito poi veniva assegnato alla Questura di Livorno

Nella mattinata di ieri nell’ufficio del Signor Questore Stellino sono stati ricevuti il Dr. D’Allestro Giovanni ed il Dr. Gigia Alessio ai quali il Questore ha rivolto le più sentite congratulazioni , anche a nome di tutto il personale, per i nuovi ed impegnativi incarichi dagli stessi ricoperti.-

