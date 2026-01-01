Home

Cronaca

Polizia, il riepilogo delle attività svolte nel 2025

Cronaca

1 Gennaio 2026

Polizia, il riepilogo delle attività svolte nel 2025

Livorno 1 gennaio 2026 Polizia, il riepilogo delle attività svolte nel 2025

Polizia di Stato di Livorno: riepilogo delle attività svolte nei primi undici mesi del 2025 dagli Uffici della Questura, dei Commissariati di P.S. della provincia e delle Specialità della Polizia di Stato.

L’anno che si conclude ha visto la Questura di Livorno fortemente impegnata in tutti i settori di competenza istituzionale: dalla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica al controllo del territorio, dalle attività di polizia giudiziaria a quelle di polizia amministrativa e dell’immigrazione.

Nell’ambito della prevenzione la Polizia di Stato di Livorno è stata impegnata in una continua azione di prevenzione realizzata anche con straordinari servizi di controllo del territorio ad “Alto Impatto” posti in essere da personale delle Volanti con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, della Polizia di Frontiera, Stradale, Ferroviaria e della Postale, che hanno garantito una maggiore sempre più efficace presenza sul territorio.

L’azione di controllo ha portato, nei primi undici mesi dell’anno, al controllo di 31.071 persone, 10.396 veicoli, 1242 persone denunciate in stato di libertà e circa 200 persone arrestate.

Il principale ufficio della Questura coinvolto nell’opera di prevenzione è senza ombra di dubbio l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che tra l’altro ha ricevuto tramite l’APP YouPol 1.372 segnalazioni, di cui 37 per Bullismo, 704 per spaccio di sostanze stupefacenti e 627 per condotte illecite generiche.

Altro ambito è quello condotto dagli operatori della Divisione Anticrimine per l’attività di contrasto posta in essere con l’emanazione di provvedimenti inerenti alle misure di prevenzione si segnala l’emanazione di 30 Daspo, 74 Divieti di Accesso alle aree Urbane (DACUR) e 70 rimpatri in altri Comuni per persone pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica. Specifica attenzione è stata prestata alle situazioni di violenza domestica e nei rapporti sociali che hanno portato all’Ammonimento del Questore di 34 persone: 5 per stalking, 1 per bullismo e 28 per violenza domestica.

Notevole è stato l’impegno del personale della Divisione Polizia Amministrativa, che ha saputo ben coniugare l’importante servizio del rilascio dei passaporti e dei porti d’arma con quello dei rigorosi controlli amministrativi. I passaporti rilasciati sono stati oltre 12 mila mentre 90 gli esercizi pubblici controllati.

L’Ufficio di Gabinetto è l’Ufficio di diretta collaborazione del Questore ed è destinatario di tutte le informazioni relative all’ordine e la sicurezza pubblica nella provincia; cura la pianificazione, l’organizzazione e l’attuazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, garantendo nel periodo in esame la predisposizione di 1062 ordinanze finalizzate ad una corretta gestione delle numerose manifestazioni politiche, sportive, culturali, nonché per gli eventi di pubblico spettacolo, alcuni dei quali, per il particolare rilievo, sono stati oggetto di esame in sede di Comitato per l’Ordine e Sicurezza Pubblica

Nell’ambito della Polizia Giudiziaria proficua è stata anche l’attività di indagine svolta con professionalità dalla Squadra Mobile che ha concluso importanti operazioni operando in maniera costante ed incisiva nel contrasto alle diverse forme di criminalità presenti sul territorio provinciale.

L’azione investigativa e repressiva, svolta sotto il coordinamento della Procura di Livorno, ha riguardato reati di particolare allarme sociale, consentendo l’esecuzione di numerosi arresti in flagranza di reato, fermi di indiziato di delitto, ordinanze di custodia cautelare in carcere ed ai domiciliari per un totale di circa 100 provvedimenti restrittivi della libertà personale.

Preziosa è stata l’opera della Polizia Scientifica quale supporto tecnico sempre più fondamentale per l’attività investigativa ma anche per l’attività a tutela dell’ordine e sicurezza pubblica nel corso di pubbliche manifestazioni e per l’attività di identificazione degli stranieri in particolar modo nel corso degli sbarchi dei migranti.

L’impegno dell’Ufficio Immigrazione è testimoniato tra l’altro dalle 93 espulsioni dal Territorio Nazionale, con accompagnamenti sia alla frontiera, sia ai Centri di Permanenza per il Rimpatrio con ordine del Questore.

Il porto di Livorno in questo 2025 è stato interessato dall’arrivo di ben 7 navi ONG per un totale di oltre 600 cittadini extracomunitari accolti. I servizi predisposti per l’arrivo delle suddette navi hanno comportato l’organizzazione di un imponente apparato di accoglienza che vedeva impegnati non solo personale territoriale della Questura (Ufficio immigrazione, Polizia Scientifica, Polizia di frontiera, ecc..), ma anche reparti di rinforzo provenienti da altre sedi, ai quali collaboravano anche gli enti locali assistenziali, la protezione civile, la ASL e personale delle varie associazioni di volontariato cittadine.

Di non minor importanza è l’attività delle specialità della Polizia di Stato, la Polizia di Frontiera per la sua importante opera di prevenzione e controllo all’interno dell’area portuale, ha tra l’altro identificato oltre 23.000 persone, la Polizia Stradale per la sua preziosa opera di prevenzione che svolge quotidianamente sulle nostre strade, con oltre 1.400 servizi di vigilanza autostradale accertando oltre 7.000 infrazioni al Codice della Strada.

Il personale della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica, con il costante impegno operativo nel controllo del WEB, ha nel periodo in esame ha indagato in stato di libertà 74 persone, ricevendo 540 denunce la maggior parte per frodi informatiche.

Anche la Polizia Ferroviaria si è distinta nel periodo in esame per il capillare controllo delle stazioni della provincia di Livorno ed a bordo treno con oltre 17.000 identificati e circa 2000 sanzioni elevate.