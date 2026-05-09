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Polizia in borghese alla stazione di Cecina, scattano segnalazione, ritiro foglio rosa e fermo amministrativo del mezzo

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9 Maggio 2026

Polizia in borghese alla stazione di Cecina, scattano segnalazione, ritiro foglio rosa e fermo amministrativo del mezzo

Livorno 9 maggio 2026 Polizia in borghese alla stazione di Cecina, scattano segnalazione, ritiro foglio rosa e fermo amministrativo del mezzo

La Polizia di Stato di Cecina, segnala un trentatreenne per detenzione di sostanze stupefacenti.

La Polizia di Stato di Cecina, nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha segnalato un cittadino straniero di 33 anni, sorpreso in possesso di sostanze stupefacenti.

Il controllo si è concentrato nei pressi della stazione ferroviaria, una zona considerata “obiettivo sensibile” e soggetta a una specifica ordinanza di vigilanza del Questore di Livorno a causa dell’elevato flusso quotidiano di viaggiatori e pendolari.

Durante un appostamento, il personale in borghese dell’Ufficio Anticrimine del Commissariato di P.S. di Cecina ha fermato il giovane per un controllo di routine. L’uomo ha subito mostrato segni di forte nervosismo, tentando di eludere la richiesta di identificazione. I sospetti degli agenti sono stati confermati in quanto il trentatreenne è stato trovato in possesso di un quantitativo di hashish.

Oltre alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per gli stupefacenti, sono scattate anche sanzioni per infrazioni al codice della strada; il giovane aveva la disponibilità di un ciclomotore ed in seguito al rinvenimento della droga, gli agenti hanno proceduto al ritiro immediato del titolo autorizzativo alla guida (foglio rosa) e al fermo amministrativo del mezzo.

A cavallo dell’ultimo ponte festivo e nella settimana in corso, la Polizia di Stato di Cecina – sia con le Volanti che con personale in borghese – ha rafforzato ulteriormente la presenza sul territorio, con una stretta sui controlli dei flussi, procedendo all’identificazione di 619 persone e 175 veicoli.