13 Novembre 2023

Livorno 13 novembre 2023 – Polizia interviene per lite in casa e trova droga sul tavolo

Nella serata di ieri 12 novembre gli agenti di polizia della sezione Volanti della Questura di Livorno intervenivano in via Gobetti per la segnalazione su utenza 112 di una lite in abitazione.

All’arrivo della pattuglia la lite era già terminata. Sul posto venivano identificati una coppia di trentenni livornesi e all’interno dell’abitazione gli operatori notavano su un tavolino della sostanza solida di colore marrone presumibilmente stupefacente di tipo hashish e un bilancino di precisione.

Gli operatori deferivano all’A.G. il soggetto di sesso maschile per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, e venivano sequestrate l’Hashish rinvenuta (circa 30 gr.) e una bilancina di precisione funzionante

