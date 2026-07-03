Polizia Locale: apprezzamento e gratitudine da parte dei Dirigenti del Comune di Livorno
Livorno 3 luglio 2026 Polizia Locale: apprezzamento e gratitudine da parte dei Dirigenti del Comune di Livorno
La Conferenza Plenaria dei Dirigenti del Comune di Livorno, riunitasi oggi a Palazzo Comunale, esprime apprezzamento e gratitudine per gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale:
“All’indomani del 281° anniversario della fondazione della Polizia Locale di Livorno, anche i dirigenti del Comune di Livorno desiderano esprimere il loro apprezzamento e la loro gratitudine alle donne ed agli uomini del Corpo per la professionalità e la dedizione che contraddistinguono il loro operato.
Grazie alla sinergia collaborativa ed operativa con le altre Istituzioni dello Stato presenti sul territorio, il Corpo della Polizia Locale e tutti gli altri dipendenti del Comune di Livorno ogni giorno esercitano il loro lavoro a tutela dell’interesse pubblico e dei cittadini.
Questo, da sempre, qualifica l’agire tecnico amministrativo della dirigenza e di tutti i dipendenti dell’Ente e da questo principio intendiamo non allontanarci.
Chiediamo al Sindaco di continuare a tutelare in tutte le sedi il lavoro e la professionalità di oltre 1000 dipendenti del Comune di Livorno che, nel loro agire quotidiano, cercano esclusivamente di contribuire a perseguire l’interesse pubblico”.