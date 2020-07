Home

Polizia Municipale, ecco il bilancio degli ultimi due anni di attività

2 Luglio 2020

Polizia Municipale, ecco il bilancio degli ultimi due anni di attività

Livorno 1 luglio 2020 – Nello specchio che segue di seguito, ecco indicati gli interventi e le operazioni svolte dalla Polizia Municipale nelle molteplici materie di competenza nel 2018 e nel 2019.



SALA OPERATIVA 2018 2019 RICHIESTE RICEVUTE DALLA SALA OPERATIVA CHE HANNO DATO SEGUITO AD INTERVENTO 14600 13906 COMUNICAZIONI RADIO GESTITE (UNA MEDIA DI 1550 AL GIORNO) 511000 521456 CHIAMATE TELEFONICHE GESTITE (UNA MEDIA DI 254 AL GIORNO) 83950 84740

Il notevole aumento delle richieste telefoniche pervenute alla Sala Operativa rispetto agli anni precedenti è legato alle numerose richieste di chiarimenti da parte della cittadinanza in merito alle normative vigenti nel corso dell’emergenza sanitaria.

In particolare si evidenzia che nel periodo marzo-maggio 2020 sono state gestite circa 13900 richieste telefoniche di informazioni e chiarimenti legate all’emergenza sanitaria.

Proprio per far fronte a tale esigenza, si è proceduto anche a rafforzare il numero di operatori in Sala Operativa durante il periodo di emergenza sanitaria, dedicando apposita unità alla risposta ai quesiti posti dalla cittadinanza telefonicamente.

Tra le richieste ordinarie di intervento pervenute alla Sala Operativa si evidenziano le tipologie più ricorrenti e significative:

TIPOLOGIE DI RICHIESTE 2018 2019 RICHIESTE INTERVENTI PER INCIDENTI STRADALI 1815 1603 RICHIESTE LAVORI STRADALI E OCCUPAZIONI STRADALI 2620 2666 RICHIESTE INTERVENTO ANIMALI 469 444 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA 275 243 MANUTENZIONE STRADE 875 1400 RICHIESTE INTERVENTI VIABILITA’ 65 62 MANUTENZIONE VERDE 164 383 INTERVENTI RICHIESTI DA AAMPS O INERENTI LA RACCOLTA DEI RIFIUTI 963 1986

RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Nel corso dell’anno sono state accertate complessivamente 105202 violazioni.

SANZIONI A TUTELA DEGLI UTENTI DEBOLI DELLA STRADA

SANZIONI 2018 2019 2020 SOSTA SU ATTRAVERSAMENTO PEDONALE 1912 1737 1602 SOSTA IN AREA PEDONALE 1107 1035 1083 SOSTA SU MARCIAPIEDE 3729 4404 4576 SOSTA SU SPAZIO RISERVATO PERSONE INVALIDE 632 582 563 SOSTA SU ITINERARI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 1424 1366 1122 SOSTA SU PASSO CARRABILE 599 506 442 SOSTA SU PISTA CICLABILE 83 85 265

LE SANZIONI ACCERTATE A TUTELA DEI RESIDENTI

SANZIONI 2018 2019 2020 SOSTA IN Z.S.C. 12743 6115 4864 SOSTA IN Z.T.L. 2013 826 183 TRANSITO IN Z.T.L PRESIDIATE DAI VARCHI ELETTRONICI 37093 29173 29893

SANZIONI PER MANCATO RISPETTO DELLE PRINCIPALI NORME DI COMPORTAMENTO

SANZIONI 2018 2019 2020 VIOLAZIONI ART 141-142 CDS IN MATERIA DI VELOCITA’ 22847 26178 14996 MANCATA PRECEDENZA 292 277 226 VIOLAZIONI SEGNALETICA ORIZZONTALE E LUMINOSA 2184 1943 2018 OMESSO E IRREGOLARE USO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 66 72 21 USO TELEFONINO 149 117 79 VIOLAZIONI INERENTI IL POSSESSO DEI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE 1169 816 729 MANCANZA COPERTURA ASSICURATIVA 916 724 633

LE CONSEGUENZE SUI VEICOLI

2018 2019 2020 SEQUESTRI AMMINISTRATIVI 284 260 143 FERMI AMMINISTRATIVI 69 40 59 RIMOZIONI 999 566 246

Di seguito si evidenziano le sanzioni elevate a seguito di accertamenti effettuati d’ufficio.

ACCERTAMENTI D’UFFICIO 2018 2019 2020 Violazioni accertate complessivamente 46131 36359 36340 Tra le quali si evidenziano in particolare : Omessa comunicazione conducente veicolo 4877 4697 3672 Passaggio con il rosso 1745 1272 1193 Accesso aree pedonali 733 819 31 Mancanza documenti 578 494 528 Mancanza copertura assicurativa 521 441 480 Circolazione contromano 504 57 85 Omessa revisione 49 29 13 Mancato passaggio di proprietà 25 22 12

STREET CONTROL

STREET CONTROL 2018 2019 2020 Violazioni accertate complessivamente 6434 5377 7389 Tra le quali si evidenziano: soste corsia bus 370 1616 407 soste doppia fila 562 364 397 soste su attraversamento pedonale, su marciapiede, in area pedonale 903 773 1995

GESTIONE CONTENZIOSO E ORDINANZE INGIUNZIONI

CONTENZIOSO 2018 2019 2020 TOTALE RICORSI PRESENTATI 3507 3340 2822 RICORSI PRESENTATI AL PREFETTO 1695 1524 1493 RICORSI PRESENTATI AL GIUDICE DI PACE 1812 1816 1329 UDIENZE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE 924 897 902

Sono stati inoltre emessi pre-ruoli in relazione agli anni 2017 e 2018 e sono stati incassati rispettivamente 863.705,66 € per l’anno 2017 e 206.295, 45 per l’anno 2018.

E’ stato inoltre emesso il Ruolo per le violazioni dell’anno 2017 per un valore di 10.848.453, 87 €

ORDINANZE INGIUNZIONE DIVERSE DAL CDS 2018 2019 2020 TOTALE ORDINANZE EMESSE 506 493 517 ORDINANZE IN MATERIA EDILIZIA 29 51 44 ORDINANZE IN MATERIA AMBIENTALE 52 175 152 ORDINANZE IN MATERIA CONDUZIONE CANI 82 104 109 ORDINANZE IN MATERIA TENDE E INSEGNE 38 20 24 ORDINANZE IN MATERIA DI COMMERCIO 268 143 188 ARCHIVIAZIONE 32 20 34 RATEIZZAZIONE ORDINANZE 5 12 9

E’ stato emesso il ruolo relativo all’anno 2017 per le violazioni diverse dal codice della strada per un totale di 350 cartelle esattoriali e una previsione di entrata pari a € 247.896,93.

SANZIONI DIVERSE DAL CODICE DELLA STRADA 2018 2019 2020 SANZIONI ELEVATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI 165 259 142 SANZIONI PER VOLANTINAGGIO O PUBBLICITA’ ABUSIVA 43 52 9 SCARICHI ABUSIVI SANZIONATI 13 14 7 OMESSA CUSTODIA DI ANIMALE 124 117 91 OMESSO USO DEL GUINZAGLIO, RACCOLTA DEIEZIONI E ISCRIZIONE ANAGRAFE 155 262 254 ANIMALE IN AUTOVEICOLI O IN CONDIZIONI CHE VIOLANO IL REGOLAMENTO DI TUTELA ANIMALI 43 31 2 VIOLAZIONI IN MATERIA COMMERCIALE 344 171 194 VIOLAZIONI IN MATERIA EDILIZIA 113 108 89 VIOLAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE 210 186 265 VIOLAZIONI DI NORME LEGATE ALL’EMERGENZA SANITARIA – COVID 19 _ _ 104

RILEVAZIONE DEI SINISTRI STRADALI

DI SEGUITO I DATI DEGLI ULTIMI DIECI ANNI

SINISTRI COMPLESSIVAMENTE RILEVATI ANNO 2007-2008 2216 ANNO 2008-2009 1999 ANNO 2009-2010 2012 ANNO 2010-2011 2083 ANNO 2011-2012 2044 ANNO 2012-2013 1821 ANNO 2013-2014 1730 ANNO 2014-2015 1953 ANNO 2015-2016 1807 ANNO 2016-2017 1642 ANNO 2017-2018 1595 ANNO 2018-2019 1542 ANNO 2019-2020 1280

Continua ad essere costante il calo del numero dei sinistri rilevati nel territorio cittadino dalla Polizia Municipale, grazie anche alle azioni di prevenzione, presidio e controllo messe in campo quotidianamente dalle pattuglie impiegate sul territorio.

SINISTRI STRADALI 2018 2019 2020 COMPLESSIVAMENTE RILEVATI 1595 1542 1280 SINISTRI CON SOLI DANNI A COSE 576 546 457 SINISTRI CON FERITI 1019 996 823 TRA I QUALI SINISTRI CON ESITO MORTALE 7 7 5

SINISTRI CHE VEDONO COINVOLTI VEICOLI A DUE RUOTE E PEDONI

SINISTRI RILEVATI 2018 2019 2020 INCIDENTI CON VEICOLI A DUE RUOTE COINVOLTI 994 940 736 INCIDENTI CON PEDONI COINVOLTI 115 115 108 MINORI COINVOLTI DIRETTAMENTE IN SINISTRI STRADALI 225 196 183

REATI ACCERTATI IN SEGUITO ALL’ATTIVITA’ DI RILEVAZIONE DEL SINISTRO

REATI ACCERTATI 2018 2019 2020 OMISSIONE DI SOCCORSO 36 28 25 GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 33 46 44 GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI STUPEFACENTI 10 5 7

LE VIOLAZIONI PIU’ FREQUENTI COLLEGATE AL VERIFICARSI DEGLI INCIDENTI

SANZIONI CONTESTATE 2018 2019 2020 MANCATO RISPETTO LIMITI DI VELOCITA’ 280 292 259 MANCATO RISPETTO PRECEDENZA 275 264 208 ERRONEA SEGNALAZIONE /ESECUZIONE DI MANOVRE 172 158 129 MANCATO RISPETTO DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI 71 44 39 MANCATO RISPETTO NORME ESECUZIONE SORPASSO 21 15 17

Di seguito i luoghi dove si sono verificati più frequentemente i sinistri stradali

Via/piazza SINISTRI viale Italia 71 via del Littorale 67 viale Boccaccio 36 variante Aurelia 32 via Firenze 28 viale Ippolito Nievo 27 viale Carducci 26 via Leonardo da Vinci 22 via dell’Ardenza 21 viale Petrarca 21 via della Cinta Esterna 18

POLIZIA GIUDIZIARIA – INVESTIGATIVA

La Polizia Municipale, avvalendosi delle attrezzature tecniche presenti nel proprio laboratorio scientifico che consentono di effettuare analisi volte a verificare l’originalità di ogni tipologia di documenti e banconote, ha svolto la propria azione di contrasto al fenomeno del falso documentale.

DOCUMENTI CONTRAFFATTI 2018 2019 2020 PATENTI DI GUIDA 10 5 5 ALTRO (carte di credito, tessere sanitarie, targhe…) – 1 60

In sintesi i dati dell’attività di polizia giudiziaria.

2018 2019 2020 NOTIZIE DI REATO INVIATE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA 217 215 210 DENUNCE E QUERELE RICEVUTE 199 187 150 DENUNCE DI SMARRIMENTO RICEVUTE 1121 1017 858 ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI EFFETTUATI 116 99 93 ARRESTI ESEGUITI 1 4 3 FERMI ESEGUITI 14 9 16 CONTROLLI ERP 50 80 72

ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALLA VENDITA DI MERCE CONTRAFFATTA E ALL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

2018 2019 2020 ESPOSTI RICEVUTI 27 25 28 NOTIZIE DI REATO INOLTRATE 81 43 213 PERQUISIZIONI EFFETTUATE 5 13 11 CONTROLLI FINALIZZATI AL RISPETTO DELLE NORME SULL’IMMIGRAZIONE : PERSONE CONTROLLATE 242 259 249 PERSONE DENUNCIATE COMPLESSIVAMENTE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA 11 43 188 PERSONE ARRESTATE 0 4 3 SEQUESTRI AMMINISTRATIVI EFFETTUATI 20 16 11 SEQUESTRI PENALI EFFETTUATI 83 48 15 NUMERO TOTALE OGGETTI SEQUESTRATI 2501 1115 3423 VALORE DELLA MERCE SEQUESTRATA € 44.020 € 19.500 € 36.500

Progetto Regionale “Polizia di Prossimità ”

La Regione Toscana con delibera del 18/2/2019 n° 169 ha previsto il finanziamento per un periodo di tre anni – 2019-2021 – di progetti presentati dai Comuni Toscani finalizzati all’incremento della presenza della Polizia Municipale sul territorio urbano.

Il Comune di Livorno ha presentato il progetto “Polizia di Prossimità – Pattuglie di Quartiere” che ha ottenuto l’approvazione da parte della Regione Toscana e che prevede per la sua realizzazione, l’utilizzo quotidiano per tutto il turno di servizio di 6 agenti appositamente dedicati.

Il progetto “Polizia di Prossimità” è finalizzato all’aumento del presidio del territorio per contrastare la percezione di insicurezza della cittadinanza e realizzare riqualificazione urbana, in particolare delle aree della nostra città in cui si sono maggiormente verificati episodi di microcriminalità e degrado.

Il Comando organizza settimanalmente servizi mirati – utilizzando i 6 agenti dedicati appositamente alla realizzazione del progetto – e le 3 “pattuglie di quartiere” effettuano un servizio di prossimità e vicinanza attraverso l’ascolto delle problematiche evidenziate dai cittadini e l’incremento della presenza della Polizia Municipale nelle aree del territorio urbano segnate maggiormente da fenomeni di illegalità diffusa.

Il servizio, svolto in modalità sia statica che dinamica, principalmente a piedi, interessa tutto il territorio comunale, prevedendo per ogni zona della città una tipologia di intervento specifica, finalizzata a contrastare le criticità maggiormente segnalate dai cittadini in ogni quartiere.

Inoltre vengono realizzati servizi mirati – anche in collaborazione con le altre forze di Polizia – per verificare il rispetto delle normative vigenti in materia di commercio, di corretta gestione degli esercizi pubblici, degli intrattenimenti, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di disturbo alla quiete pubblica legati alla così detta “movida”, con l’obiettivo di favorire la corretta convivenza civile.

L’azione delle Pattuglie di Quartiere, in questo primo anno di attività, si è concentrata soprattutto nelle zone periferiche a nord della città e nel centro cittadino :

AREA SHANGAY

AREA COREA

AREA STAZIONE

AREA COTETO

AREA GARIBALDI

nelle quali, al momento, le criticità maggiori riguardano degrado, disagio sociale e incuria.

Le “pattuglie di quartiere”, garantiscono la propria presenza sul territorio al fine di prevenire fenomeni di vandalismo, microcriminalità, degrado e favorire la corretta viabilità cittadina,

In particolare, nelle aree periferiche del territorio in cui sono maggiormente presenti alloggi di edilizia pubblica, la pattuglie operano in stretta collaborazione con i Nuclei Specializzati del Comando e con gli uffici comunali competenti, per risolvere problematiche di occupazioni abusive e monitorare le problematiche di degrado sociale presenti nelle zone di intervento.

Di seguito, la tabella descrittiva delle principali attività realizzate in adempimento al progetto regionale.

Progetto “Polizia di Prossimità” 2019-2020 servizi di prossimità- pattuglie di quartiere attuate 480 sanzioni elevate complessivamente 143 interventi effettuati in materia commerciale 31 interventi antidegrado e ambientali effettuati 186 persone fermate/controllate per prevenzione e repressione della microcriminalità e dell’immigrazione clandestina 249 interventi a tutela dell’edilizia pubblica realizzati 34

Progetto “Scuole Sicure”

In adesione al Bando del Ministero dell’Interno per il finanziamento dei progetti realizzati dalle Polizie Locali in materia di sicurezza urbana, la Polizia Municipale ha ottenuto l’approvazione del progetto “Scuole Sicure” per l’anno 2019-2020, finalizzato a effettuare attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in particolare nei pressi degli istituti scolastici cittadini e a sensibilizzare i giovani sulle conseguenze che l’utilizzo di tali sostanze comporta.

In particolare, nel corso dell’anno scolastico 2019-2020, prima dell’interruzione della didattica in seguito all’emergenza sanitaria, sono stati predisposti servizi mirati di presidio presso gli istituti scolastici di secondo grado e realizzate attività investigative anche in borghese per contrastare fenomeni di spaccio e utilizzo di stupefacenti in particolare da parte degli alunni delle scuole.

I servizi mirati sono stati effettuati principalmente negli orari di entrata e uscita dagli istituti, e si sono svolti sia con modalità dinamica che statica.

L’attività di presidio presso gli istituti scolastici è stata svolta sia in divisa, per garantire una maggiore azione preventiva di tali fenomeni, che in borghese, al fine di realizzare una più efficace azione repressiva.

La Polizia Municipale ha realizzato inoltre appositi incontri formativi nelle scuole cittadine secondarie di primo e secondo grado destinati alla sensibilizzazione degli studenti in relazione alle conseguenze legate all’uso di sostanze stupefacenti.

L’attività di prevenzione e sensibilizzazione dei giovani si è svolta anche al di fuori del consueto contesto scolastico tramite la realizzazione di attività di informazione e presidio in piazze e luoghi di ritrovo dei più giovani.

La Polizia Municipale di Livorno ha utilizzato per tale attività “l’Aula Mobile per la Sicurezza Urbana e Stradale”, un fiat Ducato allestito al suo interno come una vera e propria aula, rivestito con immagini di segnaletica stradale e dotato di uno schermo Tv Lcd di 37 pollici, una scrivania a penisola, un lettore dvd e un computer portatile utilizzati per proiettare schede interattive relative alla guida in stato di alterazione psicofisica.

Le attività descritte hanno interessato gli istituti secondari cittadini con particolare attenzione a:

Liceo Niccolini – Palli

Polo Liceale Cecioni

Liceo Scientifico Enriques

Istituto Tecnico Industriale Galilei

Istituto Vespucci

Istituto Buontalenti Cappellini Orlando

Istituto Professionale Colombo

Istituto Tecnico Trasporti e Logistica Cappellini.

Sono inoltre stati effettuati 6 incontri informativi in alcune piazze e luoghi di aggregazione giovanile cittadini, in particolare presso:

Terrazza Mascagni

Piazza XX settembre

Via Minghi e Via Toscana (zona Coteto)

Via Giotto e Via di Collinaia (zona Leccia)

Piazza Grande

Piazza della Repubblica

Di seguito la sintesi delle attività svolte fino ad oggi per la realizzazione del Progetto “Scuole Sicure”

Progetto “Scuole Sicure” 2019-2020 Servizi di prevenzione e contrasto ad uso e spaccio di stupefacenti effettuati 10 Servizi congiunti con altre forze di Polizia 9 Sanzioni accertate 3 persone fermate/controllate 151 Sequestri penali e amministrativi effettuati 3 Notizie di reato inviate 2 Interventi educativi realizzati nelle scuole e al di fuori dell’ambito scolastico 22

L’attività di prevenzione e contrasto all’uso e allo spaccio di stupefacenti presso gli istituti scolastici sarà ripresa nel nuovo anno scolastico, poiché in seguito all’interruzione dell’attività didattica dovuta all’emergenza sanitaria, il progetto “scuole Sicure” è stato prorogato fino a dicembre 2020.

ATTIVITA’ SVOLTA DALLA ALIQUOTA DI POLIZIA MUNICIPALE ISTITUITA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA ALIQUOTA DI P.M. PRESSO LA PROCURA 2018 2019 RICHIESTE DI INDAGINI PER NOTIZIE DI REATO INVIATE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA 259 311 INDAGINI PER REATI RELATIVI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE 40 36 INDAGINI PER NOTIZIE DI REATO RELATIVE AD ABUSI EDILIZI 162 164 INFORMATIVE NON COSTITUENTI NOTIZIE DI REATO 35 31 INTERROGATORI 19 22 TRASFERTE PER ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA EXTRACOMUNALE 15 19 CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE PER INSERIMENTO NEL FASCICOLO PERSONALE DELL’INDAGATO 205 219 INDAGINI PER ABUSI EDILIZI EMERSI NEL CORSO DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI 33 30 INDAGINI RELATIVE AI REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA, LA PERSONA, IL PATRIMONIO E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 78 57 INDAGINI PER NOTIZIE DI REATO RELATIVE AL PAESAGGIO ED ALL’AMBIENTE 56 38 INDAGINI PER NOTIZIE DI REATO RELATIVE ALLA NORMATIVA ANTISISMICA 10 9 INDAGINI PER NOTIZIE DI REATO RELATIVE AL CODICE DELLA NAVIGAZIONE 7 7 22

POLIZIA COMMERCIALE CONTROLLO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI ATTIVITA’ A TUTELA DEL CONSUMATORE ATTIVITA’ A TUTELA DEL CONSUMATORE 2018 2019 ESPOSTI RICEVUTI E PRATICHE ESPLETATE 842 749 SEQUESTRI PENALI E AMMINISTRATIVI EFFETTUATI 82 61 NOTIZIE DI REATO TRASMESSE 69 50 CONTROLLI RELATIVI AL RISPETTO NORMATIVE A TUTELA DEI MINORI (SALE GIOCHI, FUOCHI D’ARTIFICIO, SPETTACOLI VIAGGIANTI…) 53 36 ATTIVITA’ DELEGATE DALLA PROCURA E CONTROLLI INTERFORZE EFFETTUATI 36 29 23

NUCLEO ANTIEVASIONE L’attività del Nucleo Antievasione svolta nel corso degli anni ha prodotto effetti positivi in particolare per la sensibile riduzione delle mancate iscrizioni e pagamenti tares/tari. ANTIEVASIONE 2018 2019 PRATICHE ESPLETATE 319 262 MANCATE ISCRIZIONI TARES/TARI 98 per un valore di € 3.441.848,39 14 per un valore di € 544.000 IDENTIFICAZIONE EFFETTIVI UTILIZZATORI VEICOLI CON TARGA STRANIERA E NOTIFICA RELATIVE SANZIONI 50 per un valore di € 19.900 87 per un valore di 12.000€ VERIFICA ISEE PER AGEVOLAZIONI ECONOMICHE 13 per un valore di € 25.000 30 per un valore di 20.000 € COMUNICAZIONE NOTIZIE DI REATO 8 10 SEGNALAZIONI QUALIFICATE AGENZIA DELLE ENTRATE E GUARDIA DI FINANZA 35 10 VERIFICA DICHIARAZIONI DI RESIDENZA 29 20 VERIFICA TRIBUTI LOCALI E IMPOSTA DI SOGGIORNO 29 per un valore di € 53.000 12 per un valore di 20.000€ GESTIONE ATTIVITA’ NON AUTORIZZATE 1 NCC 1 ristorante 1 parcheggio 1 affittacamere 2 NCC 1 affittacamere 2 case vacanze 24

POLIZIA EDILIZIA 2018 2019 PRATICHE ESPLETATE 337 320 SOPRALLUOGHI EFFETTUATI 298 284 COMUNICAZIONI DI ILLECITI EDILIZI INVIATE 29 21 NOTIZIE DI REATO TRASMESSE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA 15 15 INTERVENTI ABUSIVI REALIZZATI SUL SUOLO PUBBLICO 4 5 CONTROLLI COLLINE LIVORNESI 7 7 VERIFICHE DI AVVENUTA DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE 54 39 SEQUESTRI OPERE ABUSIVE 2 0 25

SICUREZZA URBANA E PROSSIMITA’

INTERVENTI A TUTELA DEL DECORO URBANO

2018 2019 2020 INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PRESENZA SUL TERRITORIO DI CAMPI 87 76 67 NOMADI ABUSIVI INTERVENTI DI CONTRASTO ALL’ACCATTONAGGIO MOLESTO AGLI 222 205 220 INCROCI SEMAFORICI INTERVENTI A TUTELA PATRIMONIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, 105 80 78 VERIFICHE OCCUPAZIONI ABUSIVE VERIFICHE DEL CORRETTO UTILIZZO DEL SUOLO PUBBLICO 57 55 42

Sono inoltre stati attivati nel corso dell’anno 145 servizi mirati alla prevenzione e al contrasto di situazioni di degrado, bivacco, e 34 servizi mirati all’interno dei parchi cittadini.

INTERVENTI A TUTELA DELL’AMBIENTE

VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO 2018 2019 2020 CICLOMOTORI e MOTOCICLI 198 114 131 AUTOVEICOLI 92 118 84 Veicoli demoliti in seguito ad alluvione 314 1 / VELOCIPEDI / 198 36 VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO rimossi con avvio al procedimento / 22 12 TOTALE 604 453 263

Sono inoltre state attivate 148 procedure di recupero spese per veicoli sottoposti a sequestro, ai sensi degli art 193, 186 e 187 del codice della strada. INTERVENTI DI PREVENZIONE Di seguito i servizi mirati effettuati con l’ausilio di autovelox ed etilometro. CONTROLLI EFFETTUATI 2018 2019 2020 SERVIZI EFFETTUATI CON USO DI 244 328 199 AUTOVELOX ed ETILOMETRO SERVIZI MIRATI AI VEICOLI 83 78 65 TRASPORTO MERCI che hanno portato a contestazioni e al ritiro patenti 15 5 6 e carte di circolazione 15 5 6 ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA‘ Progetto Anno scolastico 2017-2018 Anno scolastico 2018-2019 “A spasso sicuri in città” scuole infanzia e primarie 14 classi 277 studenti coinvolti 96 classi 2177 studenti coinvolti “Guidiamo sicuri in città” Scuole secondarie di primo e secondo grado 83 classi 2281 studenti coinvolti 19 classi 348 studenti coinvolti “Prendiamoci cura della città” scuole primarie 5 classi 115 studenti coinvolti 12 classi 226 studenti coinvolti 27

ATTIVITA’ DI POLIZIA AMMINISTRATIVA TERRITORIALE

2018 2019 2020 Accertamenti anagrafici espletati 9686 9980 9154 Indagini preventive alla corretta occupazione e utilizzo di suolo pubblico 1032 1158 628 Attività di ricerca di persone ai fini di notifiche di atti e provvedimenti 813 470 404 Indagini relative alla corretta occupazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica 108 152 150 Esposti, reclami e segnalazioni ricevute dagli agenti presenti nel nuovo centro civico e nei punti di ascolto 37 10 4 Accertamenti finalizzati al rilascio di permessi di soggiorno 43 108 547 Totale delle pratiche espletate 11792 11878 10887

INTERVENTI A SUPPORTO DEL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI CITTADINE

2018 2019 2020 Alte uniformi effettuate per cerimonie e manifestazioni 10 8 10 Manifestazioni religiose, storiche, eventi musicali, feste di quartiere… 79 106 67 Gare ciclistiche, podistiche, remiere 21 15 3

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE Di seguito l’indicazione dei principali corsi di formazione e aggiornamento professionale che hanno interessato gli appartenenti al corpo nel corso dell’anno. CORSI DI FORMAZIONE INTERNA NUMERO PARTECIANTI Le competizioni sportive su strada 2 Corso avanzato di difesa personale 185 Corso di alta formazione in “Politiche per la sicurezza integrata” 1 Corso obbligatorio di prima formazione per operatori di p.m. di cat. C 4 Corso in materia di polizia giudiziaria – stupefacenti e prova digitale 5 Prospettive criminologiche e normative per una gestione integrata della sicurezza urbana 1 Corso sicurezza urbana integrata: polizia locale e territorio. La polizia di prossimità e di comunità 9 Corso di formazione per tutor di stage 5 Nuovo sistema di videosorveglianza comunale – livello 0 21 Nuovo sistema di videosorveglianza comunale – livello 1 1 Nuovo sistema di videosorveglianza comunale – livello 2 1 29

CORSI DI FORMAZIONE INTERNA NUMERO PARTECIANTI ORE Corso di formazione in materia di vigilanza edilizia 4 6 Corso di formazione, in modalità fad (formazione a distanza), in materia di vigilanza ambientale 3 8 Incontro per la presentazione dell’app per verifiche su mezzi di trasporto dei rifiuti 1 2 e 1/2 Occupazioni di suolo pubblico 2 6 Percorso formativo contro il disturbo del gioco d’azzardo 3 10 Le manifestazioni e attività di pubblico spettacolo 2 4 e 1/2

