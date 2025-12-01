Home

Polizia Penitenziaria salva detenuto a Le Sughere, il Sinappe elogia il personale

1 Dicembre 2025

Un grave tentativo di suicidio è stato sventato nel pomeriggio di venerdì 28 novembre, alle ore

13:45 circa, presso la Casa Circondariale di Livorno, nel reparto Transito. A darne notizia è il

Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria (SiNAPPe), attraverso il Segretario

Provinciale Agostino Candia, che esprime il più sentito apprezzamento per l’intervento

tempestivo e risolutivo del personale di Polizia Penitenziaria in servizio.

L’episodio ha visto protagonista un detenuto di nazionalità italiana, che ha tentato di togliersi

la vita impiccandosi con una corda artigianale. Gli agenti, insospettiti dal blindo della camera

di pernottamento lasciato chiuso, sono intervenuti immediatamente trovando la macabra

scena. Il detenuto è stato salvato con prontezza e non senza difficoltà, per poi essere affidato

al personale sanitario e trasferito con urgenza al pronto soccorso.

«Ancora una volta – dichiara Agostino Candia – i nostri colleghi hanno dimostrato grande senso

del dovere, lucidità e prontezza, salvando una vita umana. A loro va il nostro plauso e la nostra

riconoscenza per il lavoro silenzioso, ma essenziale, che svolgono ogni giorno nei reparti

detentivi. Da sottolineare che tra gli agenti intervenuti vi era anche un giovane collega con meno

di due anni di servizio, appartenente al 184° corso di Polizia Penitenziaria, che ha dimostrato

sangue freddo e grande spirito di servizio nonostante la poca esperienza.»

Il segretario provinciale del SiNAPPe chiede inoltre l’attivazione immediata della procedura per

il conferimento di ricompense e riconoscimenti al personale coinvolto nell’intervento, quale

segno tangibile del valore e della professionalità dimostrata.

Il SiNAPPe ribadisce l’urgenza di valorizzare e tutelare il lavoro della Polizia Penitenziaria,

spesso svolto in condizioni critiche, con organici ridotti e dinanzi a emergenze sempre più

complesse da fronteggiare

