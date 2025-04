Home

Polizia, Riccardo Signorelli nuovo dirigente della squadra Mobile di Livorno

5 Aprile 2025

Livorno, 05 aprile 2025 –

Il Vice Questore Aggiunto Riccardo Signorelli è il nuovo dirigente della Mobile di Livorno; prende il posto del dott. Giuseppe LoDeserto trasferito a Latina.

Laureato in giurisprudenza nel 2009, per due anni ha frequentato la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso l’Università di Firenze, conseguendone il relativo diploma nel 2011 e superando l’esame di Stato per l’esercizio della professione forense nel dicembre 2012

Dal 2013, dopo aver vinto il concorso per Commissari della Polizia di Stato, ha frequentato la Scuola Superiore di Polizia,

al termine della quale, è stato assegnato nel gennaio del 2015, alla Questura di Nuoro, per essere, nel marzo successivo, nominato dirigente del Commissariato distaccato di Tortoli, incarico che ha ricoperto fino all’aprile 2019.

Dall’aprile 2019 al maggio 2020 ha diretto il Commissariato di Andria, in provincia di Rovigo, dopo di che è stato assegnato alla Questura di Siena con l’incarico di Dirigente della Squadra Mobile, ruolo ricoperto fino all’attuale trasferimento come Dirigente della Squadra Mobile di Livorno.

Il dott. Signorelli alla questura di Siena ha coordinato diverse indagini, occupandosi del problema della devianza giovanile sia nel contrasto al fenomeno del bullismo nelle scuole che a gruppi di minori dediti alla commissione di rapine, furti, e lesioni.

Ha inoltre maturato esperienza sulla lotta allo spaccio di stupefacenti conducendo indagini che hanno portato a numerosi arresti e sequestri di ingenti quantitativi di cocaina in più occasioni.

A Riccardo Signorelli vanno gli auguri del Questore Stellino che ha accolto il collega negli uffici di via della Banca raccomandando particolare attenzione nel proseguire il contrasto ai reati di criminalità diffusa e predatoria per garantire sempre maggiori standard di sicurezza alla cittadinanza.