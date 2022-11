Home

Cronaca

Polizia, una campagna contro la violenza sulle donne

Cronaca

13 Novembre 2022

Polizia, una campagna contro la violenza sulle donne

Livorno 13 novembre 2022 – Polizia, una campagna contro la violenza sulle donne

In occasione della ricorrenza del 25 novembre Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, anche quest’anno verrà presentata in tutte le sedi la Campagna permanente della Polizia di Stato “Questo non è amore”.

Noi, Questura di Livorno, saremo in Piazza Grande il giorno 20 novembre p.v. h.10.30 con l’Associazione “Ippogrifo”/Centro Donna Città di Livorno ,unitamente al gruppo “Centaure on the road-Donne in moto” e rappresentanti del Club di Livorno “Soroptimist International d’Italia”

La Direzione Centrale Anticrimine, cui fa capo la progettualità della campagna permanente della Polizia di Stato , ha organizzato per il 19 novembre prossimo a Pietra Ligure (SV), la prima edizione di “We run for Women – Corriamo con la Polizia di Stato per fermare i femminicidi” un evento sportivo nazionale aperto a tutti i cittadini, realizzato su due percorsi: uno di 10 km competitivo e non competitivo e uno di 3 km non competitivo.

Entrambi i percorsi condivideranno la località di partenza e arrivo, ove sarà realizzato un villaggio dedicato al tema della violenza di genere.

Le iscrizioni sono aperte fino al 17 novembre attraverso il link https://api.endu.net/r/i/75518. Ulteriori informazioni sono contenute nella scheda allegata.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin