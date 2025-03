Home

Polizze assicurative su catastrofi, Confesercenti chiede proroghe al Governo

20 Marzo 2025

Livorno 20 marzo 2025 Polizze assicurative su catastrofi, Confesercenti chiede proroghe al Governo

Le imprese del commercio, turismo e servizi si trovano di fronte a una sfida urgente: entro il 31 marzo, infatti, saranno tenute a stipulare polizze contro gli eventi catastrofali. Un obbligo che coinvolge decine di migliaia di imprese della provincia di Livorno, che ha un patrimonio ricco e diversificato di attività economiche distribuite tra città, borghi storici e aree rurali.

Confesercenti sottolinea le criticità di questa scadenza ravvicinata per le imprese del territorio. Non adeguarsi comporterebbe la perdita del merito creditizio, l’esclusione dai bandi e la mancata possibilità di ottenere contributi in caso di calamità naturali, oltre a potenziali rischi legali per gli amministratori.

La situazione risulta particolarmente complessa per le imprese che operano in locali in affitto, una realtà comune in Toscana, dove molte attività commerciali sono ospitate in immobili storici o di pregio. L’obbligo di assicurare l’immobile – indipendentemente dal fatto che sia di proprietà o meno – pone un onere significativo sui locatari, che spesso si trovano a dover concordare i dettagli con i proprietari in tempi stretti e con poche indicazioni operative.

Fabio Tinti, presidente di Confesercenti, afferma: “La provincia di Livorno, con la sua particolare conformazione territoriale e il valore del suo patrimonio immobiliare, è un esempio lampante dell’impatto di queste norme. Un sistema di tutela così importante deve essere reso equo e sostenibile.

Ridurre la tassazione sulle polizze o destinare i fondi alla messa in sicurezza degli immobili sono soluzioni necessarie. Ma soprattutto, le imprese devono avere il tempo e gli strumenti per adeguarsi.”

Confesercenti, in linea con l’appello nazionale, chiede una proroga dei termini e maggiori chiarimenti operativi. Le imprese del territorio devono essere messe in grado di prendere decisioni consapevoli, considerando che, ad oggi, non è ancora operativo il portale IVASS per la comparabilità delle polizze e le assicurazioni stanno adeguando i loro prodotti solo pochi giorni prima della scadenza.

“È fondamentale agire ora per tutelare il tessuto imprenditoriale dei nostri territori,” conclude Tinti, “evitando che un adempimento necessario si trasformi in un ulteriore peso per le imprese che rappresentiamo.”

