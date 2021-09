Home

Polizze: ecco cosa devi sapere prima di sottoscrivere un'assicurazione online

23 Settembre 2021

23 Settembre 2021

Al giorno d’oggi, ogni compagnia assicurativa può risultare più o meno conveniente e uno degli elementi determinanti, in tal senso, è la presenza o meno di filiali fisiche: alcune realtà, infatti, hanno sedi dislocate in maniera capillare, altre ne hanno poche, mentre altre ancora addirittura nessuna.

Per il drastico abbattimento dei costi di locazione, nonché del personale ridotto, le assicurazioni online sono spesso quelle che si prediligono perché offrono i medesimi vantaggi di un’agenzia assicurativa classica ma con spesa minore.

Per conoscere le soluzioni più indicate per le proprie necessità è possibile consultare appositi portali comparatori, come ad esempio 6sicuro.it, che permette di calcolare gratuitamente un preventivo e confrontare le caratteristiche di diversi generi di polizza, da quella per l’auto a quella per la casa.

Assicurazioni per veicoli: quello che c’è da sapere

Un’auto o una moto si possono assicurare innanzitutto per la cosiddetta responsabilità civile, che è quella obbligatoria che copre per danni fino a circa 6 milioni di euro. Il costo differisce non solo in base alla tipologia e alla cilindrata del mezzo, ma anche per quanto concerne la classe di merito nella quale ci si trova, che va dalla prima alla quattordicesima.

Chi si mette alla guida di un veicolo appena conseguita la patente entra in una classe di merito piuttosto alta, vale a dire la quattordicesima, ma vi è anche la possibilità, secondo la Legge Bersani, di usufruire della classe di familiari stretti quali genitori o coniugi, entrando quindi direttamente a far parte di una più bassa.

A inficiare sulla spesa è anche la durata stessa dell’assicurazione: vi sono formule annuali, semestrali e persino mensili oppure relative a determinati periodi dell’anno, come può avvenire per esempio per un veicolo commerciale. Anche l’età, il genere e la città di residenza sono ulteriori fattori da considerare, così come le opzioni da aggiungere o meno alla formula di base.

Grazie ai comparatori si possono simulare preventivi nei quali si possono aggiungere o escludere coperture come, ad esempio il soccorso stradale: qualora l’uso del mezzo sia piuttosto intensivo e spesso al di fuori della propria città, prevedere un supporto in caso di guasto o incidente può diventare fondamentale sia a livello pratico che economico.

Una polizza cristalli o per eventi naturali può mettere al riparo da danni ai vetri del mezzo o cagionati da eventi meteo avversi; con l’opzione atti vandalici si può recuperare il denaro di riparazioni da effettuarsi a seguito di danneggiamenti volontari, mentre la Kasko include anche i danni provocati dal guidatore stesso. Naturalmente va valutata con attenzione l’utilità reale di ciascuno di tali optional, così da essere certi di non spendere mai più di quanto necessario.

Dall’assicurazione sulla vita a quella sulla casa

L’assicurazione sulla vita è una tipologia di polizza che protegge i propri familiari da eventi avversi quali malattia, invalidità temporanea o permanente e anche morte.

La compagnia eroga, di fatto, una somma prestabilita secondo modalità diverse a copertura di esigenze fino a quel momento coperte dal lavoro o dalla pensione del familiare contraente, il che può includere anche mutui o restituzione di prestiti. L’età limite per stipularla è tra i 75 e gli 80 anni.

Vi sono poi assicurazioni dedicate esclusivamente ai viaggi, che permettono di proteggersi dall’eventualità di smarrimento di bagagli, voli cancellati, spese mediche lontane da casa (incluse le cure odontoiatriche) e tutele legali a vari livelli.

Nel caso delle assicurazioni sulla casa, invece, la protezione è rivolta all’abitazione e ai suoi abitanti e include la copertura per guasti di ogni genere, da quelli idraulici a quelli elettrici, causati da diversi tipi di eventi, comprese eventuali spese mediche per infortunio conseguente.

