15 Dicembre 2022

LIVORNO, 15 dicembre 2022 – Polo Didattico di Livorno, ecco i 6 nuovi laureati in Infermieristica

Sono sei i nuovi laureati in Infermieristica che questa mattina hanno discusso la propria tesi al Polo Didattico di Livorno che ospita il corso organizzato dall’Università di Pisa. A tagliare il traguardo del percorso triennale seguito dal responsabile della direzione didattica, Francesco Russo, sono stati Giulia Teresita Camerlo, Federica Mannocci, Angela Vernieri, Olimpia Pettorali, Alessia Rizzini ed Emanuele Tognetti.

Tra i ringraziamenti per la buona riuscita del corso e dell’evento che ha visto due giovani laurearsi con 110, da ricordare: Angelo Baggiani, Presidente del Corso di Laurea, la Segreteria del DAM dell’Università di Pisa per il supporto amministrativo, le Commissioni per il prezioso lavoro di collaborazione, la Direzione Medica di Presidio Ospedaliero per l’utilizzo degli spazi interni ed esterni ai parenti dei neolaureati, il Dipartimento Infermieristico Ostetrico, la Formazione Aziendale con lo Staff del Polo Didattico di Livorno e tutti i neolaureati per il solenne momento che ha coronato un percorso che ha dovuto confrontarsi con tutte quelle difficoltà aggiuntive portate dal Covid sia all’interno delle aule di formazione sia nei setting ospedalieri.

Sessione del 15 dicembre 2022

Membri Ufficiali: Laura Rindi (Presidente), Maria Evelina Fantacci, Vanna Fierabracci, Antonietta Raffaella Sabbatini, Beatrice Casini (segretario)

Coordinatore del tirocinio: Francesco Russo

Membri che integrano la commissione: Moira Borgioli; Marzia Chellini; Alessio Bimbi; Andrea Caiazzo

Ordine professionale: Daniele Gambassi; Flavia Loredana Di Lalla

Presidente del Corso di Laurea: Angelo Baggiani

Direzione medica PO: Luca Carneglia

Dipartimento IO: Andrea Lenzini

Direttore UOC Formazione: Francesco Niccolai

