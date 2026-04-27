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Cronaca

Polo Didattico di Livorno, ecco i 12 nuovi laureati in Infermieristica

Cronaca

27 Aprile 2026

Polo Didattico di Livorno, ecco i 12 nuovi laureati in Infermieristica

Livorno 27 aprile 2026 Polo Didattico di Livorno, i 12 nuovi laureati in Infermieristica

Sono 12 i nuovi laureati in Infermieristica che hanno frequentato il percorso formativo triennale organizzato dall’Università di Pisa e svoltosi al Polo Didattico dell’ospedale di Livorno sotto la guida del responsabile della Direzione Didattica, Francesco Russo. Tra le valutazioni dei dodici neolaureati, anche un 110/110 Lode. Tutte le sessioni di laurea si sono tenute nelle aule dell’Ospedale di Cisanello.

I 12 laureati nella sessione del 20 aprile 2026 del Polo di Livorno sono stati: Alessia Angelini, Chiara Caleo, Samuele Capuano, Marta Castiglione, Ludovica Gattinoni, Marco Incontrera, Alessio Lo Frano, Rebecca Morana, Stella Nomellini, Francesco Paradiso, Michele Scateni e Fabio Taccini.

La commissione del 20 aprile mattina è stata la seguente:

MEMBRI UFFICIALI: Prof.ssa Laura Rindi (Presidente), Prof. Liborio Torregrossa (segretario), Prof. Stefano Pini, Prof.ssa Laura Carrozzi, Prof.ssa Rossella Elisei

COORDINATORE DEL TIROCINIO: Dott. Francesco Russo

MEMBRI che integrano la commissione: Dott.ssa Michela Cavallin, Dott.ssa Annalisa Pistoia, Dott. Alessio Bimbi, Dott. Thomas Luchi, Dott.ssa Silvia Giola, Dott. Marco Biagiotti, Dott.ssa Serena Mancini, Dott.ssa Karin Guerrieri, Dott.ssa Lara Mugnaini

RAPPRESENTANTE MINISTERO DELLA SALUTE: Dott.ssa Federica Tuti

ORDINE PROFESSIONALE: Dott.ssa Daniela Romboni, Dott.ssa Laura Landi

Tra i ringraziamenti per la buona riuscita del corso e dell’evento da ricordare il professor Lorenzo Ghiadoni, presidente del corso di laurea UniPi, Andrea Lenzini, direttore del dipartimento infermieristico dell’Azienda USL Toscana nord ovest, e Francesco Niccolai, direttore della Formazione USL Tno e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione per percorso triennale.