Pomeriggio in musica con i concerti dei Sinedades, Meltan e Antonio McFly al villaggio velico

23 Aprile 2023

Livorno 23 aprile 2023

PROGRAMMA DI DOMENICA 23 APRILE, LA SINTESI DELLE ATTIVITÀ AL VILLAGGIO SVI DI DOMENICA 23 APRILE 2023

15.00 /18.00 Festival Villaggio velico della musica – Esibizioni delle band delle scuole superiori a cura di Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale Livorno e Fondazione Goldoni

15.00 ANTONIO MCFLY MORELLI in concerto

16.00 MELTAN in concerto

17.00 SYNAESTHESIA in concerto

18.00 Premiazione Classe ILCA e OPTIMIST

18.00 Come nasce un libro – I professionisti della cultura a confronto (in occasione della Giornata mondiale del Libro e del Diritto d’Autore) a cura di Surfer Joe

19:00 SINEDADES in concerto (ritmi latini e jazzy) a cura di Surfer Joe

19.00 Festa regatanti

I CONTENUTI DI DETTAGLIO DELLE INIZIATIVE PREVISTE

LE BAND DELLE SCUOLE SUPERIORI

ANTONIO MORELLI

Antonio Morelli, in arte “McFly”, è un musicista italiano di musica elettronica con sonorità chill, funky e lo-fi. Si avvicina al mondo della musica iniziando a suonare la chitarra nel 2006 e due anni più tardi fonda la band indie pop rock Baryonyx dove suona fino al 2021. Con la band acquisisce esperienza, sia in studio che live, producendo album e singoli portati in tour a livello nazionale e radiofonico. Nel 2018 decide di avviare un progetto parallelo da solista di musica strumentale basata sul jazz, il funky e l’elettronica producendo un LP e due singoli

MELTAN

I MELTAN nascono dall’idea di tre ventenni Livornesi, che vogliono riportare delle sonorità “vintage” in un contesto attuale e moderno, cercando di miscelare le loro radici blues, rock e metal in qualcosa di innovativo, ma che salvaguardi un modo di suonare che si sta perdendo sempre più. Sul palco la band suona delle cover, spaziando dai Rolling stones fino ai Guns n’ roses, che servono da piedistallo per i loro inediti.

SYNAESTHESIA

I Synaesthesia si formano tra i banchi di scuola del liceo Cecioni nel gennaio del 2022 tra i due amici Jacopo Fusario, cantante e chitarrista, e Marco Trentini, chitarrista. Poco dopo si unisce il batterista Andrea Bellini e dopo qualche variazione di bassisti, nella formazione si unisce il bassista Davide “Kory” Tortora. Il gruppo suona da subito solo ed esclusivamente propri inediti in inglese con un genere che spazia tra il grunge, l’hard rock e l’alternative.

COME NASCE UN LIBRO – I PROFESSIONISTI DELLA CULTURA A CONFRONTO

Per la giornata mondiale del libro, un dialogo con autori, editori, editor e illustratori di chiara fama sulla gestazione di un’opera di narrativa, un saggio, una collana, una graphic novel. Dalla scintilla creativa alla realizzazione e produzione.

Partecipano: Simone Lenzi assessore alla Cultura del Comune di Livorno, scrittore, autore;

Monica Perosino, giornalista, autrice del romanzo La Neve di Mariupol (selezionato al Premio Strega 2023);

Luciano Tirinnanzi – editore Paesi Edizioni;

Tommaso Eppesteingher – illustratore

SINEDADES

Il Concerto

Armonia ricca e ritmi latini, ricercato ma popolare, da ascolto ma movimentato, raffinato e coinvolgente, jazzy e ballabile. Adatto a situazioni diverse: dal Teatro silenzioso alla spiaggia amichevole, dal grande palco al salotto intimo.

L’intenzione

La poetica del progetto indaga sul mondo e sul sè. Nei testi si fa riferimento all’importanza del rispetto della natura (“Para mi Potnia”), della bellezza quotidiana espressa in piccole cose (“Detalles De Placer”), del proprio mondo interiore, della fantasia, del sogno, dell’arte, dell’amore. Il tutto espresso attraverso l’energia, ballabilità e movimento tipici dei ritmi e percussioni sudamericani.

La formazione

Voce e percussioni | Erika Boschi – Chitarra, basso e Voce | Agustin Cornejo – Batteria | Gianni Apicella Percussioni | Matteo Scarpettini

Biografia

Fondato da Erika Boschi (Voce) e Agustin Cornejo (Chitarra) nel 2016 in seguito alla classificazione al primo posto del concorso Toscana 100 Band, Sinedades è un microclima di musica e immagini in cui rilassarsi, ricaricarsi, emozionarsi.

Sospeso tra World Music e MPB (Musica Popolare Brasiliana), Europa e Sudamerica, pop e tradizione e un jazz dell’anima che mette la tecnica al servizio dello spirito.

Dopo più di 300 concerti in tutta Italia, il primo disco vede la luce il 5 aprile 2019 in collaborazione con l’etichetta fiorentina Black Candy. Dieci brani di propria composizione, arrangiati con un ampio ensemble, (archi, arpa, fiati, pianoforte, percussioni), cantati in spagnolo e accomunati da temi ricorrenti come il viaggio, il tempo, la fantasia e la scoperta di sé.

