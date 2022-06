Home

Sport

Calcio

Pomezia-Livorno, solo 400 biglietti

Calcio

15 Giugno 2022

Pomezia-Livorno, solo 400 biglietti

Livorno 15 giugno 2022

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che, vista la scarsa disponibilità per motivi di ordine pubblico; i biglietti per la partita Pomezia-Us Livorno – valida come finale di ritorno dei playoff nazionali del campionato di Eccellenza, in programma domenica 19 giugno alle 16.30 allo stadio comunale di Pomezia – saranno distribuiti fra i club amaranto e il tifo organizzato

🏟 400 biglietti a disposizione dei tifosi ospiti

Il Pomezia, durante la stagione, non ha mai fatto pagare i biglietti d’ingresso e sarà così anche domenica

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin