Ponsacco-US Livorno (1-1), i rossoblu ipotecano il pareggio con Bellucci

12 Febbraio 2023

Livorno 12 febbraio 2023

Nella 23a giornata del campionato di Serie D Girone E, il Livorno ha ottenuto un pareggio 1-1 contro il Mobilieri Ponsacco. Nonostante la formazione allenata da Esposito fosse in piena emergenza a causa di molte assenze, il Livorno ha giocato con un 3-4-2-1 e ha cercato di prendere il controllo della partita sin dall’inizio. Tuttavia, non hanno creato molte opportunità pericolose fino a quando El Bakhtaoui, servito da Gian Marco Neri, ha segnato al 52′ della ripresa. Poco dopo, i padroni di casa hanno pareggiato con un gol di Bellucci sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Livorno ha continuato a cercare il vantaggio, ma il risultato non è più cambiato.

