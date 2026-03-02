Home

Ponte del Botro Caldo (SP6), Lega Colle: i cittadini non possono più attendere”

Collesalvetti

2 Marzo 2026

Collesalvetti (Livorno) 2 marzo 2026 Ponte del Botro Caldo (SP6), Lega Colle: i cittadini non possono più attendere”

La sezione locale della Lega Collesalvetti torna a sollecitare massima attenzione sulla situazione della SP6 Parrana San Martino, chiusa al transito al km 3+200 per i gravi problemi strutturali che hanno interessato il ponte sul Botro Caldo.

“La chiusura, scattata dopo i rilievi di fine settembre 2025, sta pesando enormemente sulla quotidianità dei residenti e dei pendolari,” dichiara Laura Petreccia, Segretario della Lega Collesalvetti.

“I lavori di ripristino sono partiti il 20 gennaio 2026 e, stando al cronoprogramma della Provincia di Livorno, il cantiere avrebbe dovuto aprire metà carreggiata entro marzo. Siamo ai primi di marzo e pretendiamo risposte certe sulla riapertura del senso alternato che auspichiamo sia il primo possibile”.

Sulla stessa linea d’onda Vito Capogna, responsabile Sicurezza della sezione, che pone l’accento sulle criticità della viabilità alternativa sulla SRT 206 Pisana-Livornese e sulla SP 4 Via delle Sorgenti.

“La sicurezza stradale non è un optional, ma non può diventare un alibi per tempi infiniti,” afferma Capogna. “Le piogge delle ultime settimane potrebbero aver causato rallentamenti o piccoli smottamenti, ma è fondamentale che la struttura venga consegnata al più presto. Deviare il traffico e le linee dei bus come la 105 per così tanti mesi crea un isolamento di fatto per la frazione che non è più tollerabile. Vigileremo affinché il cantiere non subisca ulteriori stalli.”

La Lega Collesalvetti continuerà a monitorare l’evoluzione dei lavori presso il Botro Caldo, pronta a chiedere chiarimenti diretti agli enti competenti qualora la circolazione alternativa sulla SP6 non venga ripristinata in tempi brevi”.