Ponte di Calignaia, partiti i lavori Anas, dureranno una settimana

19 Agosto 2021

Una settimana di lavori

Partito l’intervento Anas di messa in sicurezza del ponte di Calignaia

Livorno, 19 agosto 2021

E’ partito con l’apertura del cantiere lato sud, l’intervento per la messa in sicurezza del ponte di Calignaia, dopo il distacco di intonaci e parti di copriferro avvenuto il 2 agosto.

I lavori, curati da Anas, sono stati affidati alla ditta “Edilizia Acrobatica” e dureranno 7-8 giorni salvo proroghe in caso di maltempo. In presenza di vento, infatti, gli interventi su funi saranno sospesi.

Per quanto riguarda la balneazione nel tratto di mare sottostante, per tutta la durata dei lavori rimarrà in vigore il transennamento parziale dei tratti di spiaggia lato nord e lato sud stabilito dal sindaco Salvetti con ordinanza del 4 agosto scorso, dopo il sopralluogo effettuato dal settore Protezione civile e Demanio del Comune di Livorno con i Vigili del Fuoco e con i tecnici di Anas.

In più, durante le lavorazioni (tra le ore 7 e le ore 15) a tutela dell’incolumità dei bagnanti potranno essere interdette ulteriori porzioni di costa. Le ulteriori limitazioni saranno comunque temporanee, e a fine giornata lavorativa sarà ripristinato il transennamento in vigore dal 4 agosto.

Non sono previste modifiche alla viabilità stradale lungo il corrispondente tratto della SS1.

