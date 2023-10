Rubriche

27 Ottobre 2023

Livorno 27 ottobre 2023 – Ponte di Ognissanti 2023: le top 30 destinazioni degli italiani



Prezzi, numero di persone e numero di notti per le destinazioni più ricercate su Holidu.it

Il Ponte dei Santi è una delle occasioni più gettonate per staccare dalla routine quotidiana e visitare nuovi o vecchi posti per un fine settimana lungo: ma quali sono le località più gettonate? Holidu , portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più noti d’Europa, ha realizzato la classifica delle top 30 destinazioni più amate dagli italiani per il ponte di Ognissanti 2023 , indicando, inoltre, anche il numero medio di persone, il numero di notti in media nonché il prezzo medio delle case vacanze per ciascuna destinazione. Il budget? Va dagli 97 euro di Catania ai 339 di Parigi!



Posizione Località Regione o Paese estero Prezzi (in €) vs 2022 1 Roma Lazio 216 ⬆️ 1 2 Lucca Toscana 144 ⬇️ 1 3 Parigi Francia 339 ⬆️ 4 4 Firenze Toscana 224 ⬇️ 1 5 Milano Lombardia 228 ⬆️ 3 6 Barcellona Spagna 261 ⬆️ 4 7 Napoli Campania 138 ⬇️ 2 8 Livigno Lombardia 190 ⬆️ 14 9 Londra Regno Unito 300 ⬆️ 16 10 Bergamo Lombardia 132 ⬆️ 20 11 Dublino Irlanda 281 new entry 12 Torino Piemonte 125 ⬇️ 8 13 Alberobello Puglia 164 ⬆️ 11 14 Como Lombardia 212 new entry 15 Valencia Spagna 165 new entry 16 Palermo Sicilia 109 new entry 17 Venezia Veneto 238 ⬆️ 10 18 Bologna Emilia-Romagna 165 ⬇️ 5 19 Empoli Toscana 112 new entry 20 Brescia Lombardia 121 new entry 21 Bardolino Veneto 195 new entry 22 Latina Lazio 108 new entry 23 Ferrara Emilia-Romagna 114 new entry 24 Catania Sicilia 97 new entry 25 Peschiera del Garda Veneto 154 new entry 26 Prato Toscana 122 new entry 27 Assisi Umbria 119 ⬇️ 13 28 Madrid Spagna 182 ⬇️ 12 29 Lecco Lombardia 131 new entry 30 Pisa Toscana 121 ⬇️ 24

Gli italiani prediligono le località italiane, ma alcuni non rinunciano all’estero!

Come in altri periodi dell’anno, si conferma la tendenza dei vacanzieri nostri connazionali a preferire le località nostrane rispetto a quelle oltre confine: ben 24 destinazioni su 30 sono italiane (una in meno rispetto ad un anno fa) e solo 6 estere; oltre a Parigi, prima delle straniere in terza posizione, anche le tre principali città spagnole Barcellona, Valencia e Madrid, rispettivamente sesta, 15ma e 28ma, Londra nona, Dublino 11ma.

Roma è la località più gettonata. Lucca e Parigi a completare il podio

Oltre alle grandi città estere appena menzionate, anche tra quelle nostrane prevalgono i grandi centri, come dimostrato da Roma che vince questa classifica grazie al suo irresistibile fascino da città eterna che è in grado di emanare in qualsiasi periodo dell’anno. È invece un piccolo centro la città seconda classificata ossia Lucca , forte dell’evento dedicato al mondo dei fumetti che l’ha resa nota ed amata negli anni dagli appassionati del genere e non solo.

Sul terzo gradino del podio c’è la prima località estera ossia Parigi che precede Firenze, Milano e Barcellona. Napoli si piazza settima davanti a Livigno e Londra rispettivamente ottava e nona. Bergamo chiude la top 10.

Cosa è cambiato rispetto a un anno fa?

Nelle primissime posizioni i cambiamenti sono pochi. Il primo è l’inversione delle prime due posizioni con Lucca che era prima un anno fa e che cede il primato a Roma cui era davanti l’anno scorso. Parigi fa un balzo di 4 posizioni e passa dalla settima alla medaglia di bronzo, mentre Firenze perde il podio e si piazza quarta. Milano sale di 3 posizioni e rientra in top 5. La più alta nuova entrata risulta essere Dublino in 11ma posizione.

Regioni più rappresentate? Lombardia, Toscana e Veneto spiccano sulle altre.

La regione con più località in questa speciale classifica è la Lombardia che di mete ne ha ben 6 di cui Milano, Livigno e Bergamo in top 10, rispettivamente quinta e ottava e 10ma. Le altre sono Como, Brescia e Lecco rispettivamente 14ma e 20ma e 29ma.

La Toscana piazza 5 località nella classifica di cui 2 in top 5 (Lucca seconda, Firenze quarta). Più in basso troviamo Empoli 19ma, Prato 26ma e Pisa 30ma.

Con 3 località c’è invece il Veneto. Venezia 17ma, Bardolino 21ma con Peschiera del Garda 25ma.

Sono 2 le località ciascuna per Lazio, Sicilia ed Emilia-Romagna. La prima con la Capitale capolista e Latina 22ma, l’Emilia con Bologna 18ma e Ferrara 23ma, infine la Sicilia con Palermo 16ma e Catania 24ma.

Tutte le altre regioni presenti hanno solo una località in classifica. Tra di loro segnaliamo la Puglia che piazza Alberobello 13ma, a prova del fatto che una vacanza nei trulli pugliesi sia cosa sempre più gradita col passare del tempo.

Qual è la città più costosa?

Le prime quattro città più costose sono estere: ben 339 euro a notte in media per soggiornare a Parigi, 300 invece a Londra, 281 Dublino e 261 Barcellona. Seguono le 7 città italiane più care tra cui 5 sopra il muro dei 200 euro a notte: Venezia con 238, Milano con 228 euro, Firenze con 224 e ancora Roma 216, e Como con 212. Tutte le altre località sono comprese tra 100 e 200 euro a notte, tutte tranne una: Catania, con i suoi 97 euro a notte, si afferma come la località più economica per il Ponte di Ognissanti.

Metodologia:

Nella graduatoria sono state indicate le destinazioni più cercate sul sito Holidu.it per soggiorni compresi tra il 28 ottobre e il 5 novembre. Per ciascuna destinazione sono poi stati indicati il numero medio di persone, il cambio di posizioni rispetto all’anno scorso e il costo delle case vacanze (in media a notte per alloggio). I dati sono stati estratti lunedì 23 ottobre 2023.