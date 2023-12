Home

Ponte di Salviano a Livorno, inaugurazione il 12 dicembre con Giani e Salvetti

10 Dicembre 2023

Martedì 12 dicembre il presidente Eugenio Giani con il sindaco Luca Salvetti e l’assessora all’ambiente e difesa del suolo Monia Monni saranno alle ore 10 a Livorno per l’inaugurazione del Ponte di Salviano. Si tratta di un intervento atteso che costituisce la fase finale di tutti quegli interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico sul bacino del Rio Maggiore che hanno visto la realizzazione del nuovo ponte carrabile di via P. Impastato, la demolizione e la ricostruzione del Ponte di via di Salviano che si inaugura martedì.

