Home

Cronaca

Aree pubbliche

Ponte Mediceo chiuso per una settimana, la viabilità alternativa

Aree pubbliche

14 Febbraio 2025

Ponte Mediceo chiuso per una settimana, la viabilità alternativa

Livorno, 14 febbraio 2025 Ponte Mediceo chiuso per una settimana, la viabilità alternativa

Partirà lunedì 17 febbraio un intervento programmato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Direzione Infrastrutture Livorno e Capraia, di manutenzione straordinaria dell’impianto oleodinamico del ponte girevole di via del Molo Mediceo.

L’intervento comporterà la chiusura del ponte e, di conseguenza, l’interruzione della circolazione lungo via del Molo Mediceo.

Per raggiungere la zona dove si trovano Corpo Piloti, Yacht Club ed altre banchine del Porto Mediceo, si rende pertanto necessaria l’adozione di una viabilità temporanea, che è stata individuata tramite la temporanea riapertura alla circolazione del tratto stradale che congiunge, sul lato nord del Cantiere Benetti, la rotatoria in fondo a via Edda Fagni con via del Molo Mediceo.

Questo tratto di collegamento sarà percorribile, ovviamente, in entrambi i sensi di marcia. Sulla rotatoria la precedenza sarà per i veicoli che la percorrono, rispetto ai veicoli che provengono dal ramo di viabilità temporanea.

La via Edda Fagni, la strada che costeggia il Cantiere e il centro commerciale Officine storiche Porta a Mare, può essere imboccata dalla rotatoria di piazza Orlando/piazza Mazzini, all’entrata successiva a quella che porta al parcheggio della Coop.

L’intervento dovrebbe concludersi entro sabato 22 febbraio.