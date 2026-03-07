Home

Ponte mobile su FiPiLi, CNA: Si aggrava la situazione della logistica portuale, servirà massima urgenza

7 Marzo 2026

Livorno 7 marzo 2026 Ponte mobile su FiPiLi, CNA: Si aggrava la situazione della logistica portuale, servirà massima urgenza

Ponte TDT: poteva essere una tragedia dato l’elevato transito di TIR

“Poteva essere una tragedia dato l’elevato transito quotidiano di mezzi pesanti su quel viadotto, di lavoratori e di passeggeri per l’imbarco sui traghetti. Fortunatamente – commenta il presidente di CNA Trasporti Livorno Massimo Angioli – non si è fatto male nessuno. Certo è che la situazione della logistica da e per il terminal TDT si aggrava notevolmente e servirà un intervento di massima urgenza per ripristinare al più presto la viabilità. Tutti ci ricordiamo di quanto tempo sia passato per il rifacimento del tratto finale della FI-PI-LI quando si formò una enorme voragine rimasta per anni, costringendo a percorsi alternativi. Occorrerà una attenta analisi degli altri tratti per garantire la sicurezza di autisti, lavoratori e passeggeri, ma i tempi dovranno essere ridotti al minimo necessario – commenta Angioli – perché il porto di Livorno ha bisogno di una viabilità pienamente efficiente; un imprevisto che non ci voleva, in un momento già molto difficile per i traffici portuali vista la crisi del Medio Oriente”.