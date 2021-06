Home

Cronaca

Ponte Santa Trinita, viabilità interdetta per distacco di pannelli. In corso intervento di somma urgenza

Cronaca

4 Giugno 2021

Ponte Santa Trinita, viabilità interdetta per distacco di pannelli. In corso intervento di somma urgenza

Questa mattina si erano distaccati dei pannelli di protezione e del copriferro

In corso intervento di somma urgenza sul Ponte di Santa Trinita per la messa in sicurezza finalizzata alla riapertura

Livorno, 4 giugno 2021

E’ in corso un intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza finalizzata alla riapertura del Ponte di Santa Trinita e della strada sottostante, dal quale questa mattina si sono distaccati dei pannelli di protezione e del copriferro interessando la viabilità.

Sono intervenuti agenti della Polizia Municipale e tecnici della Protezione Civile.

La viabilità è stata interdetta così come lo specchio acqueo sotto il ponte stesso.

Il Comune ha sottoscritto un verbale di somma urgenza con la ditta CKC Edilizia per un intervento che possa appunto garantire la riapertura della strada e dello spacchio acqueo sottostante.

I tecnici saggeranno tutti i restanti pannelli di rivestimento laterale del ponte per accertare che non vi siano incipienti principi di caduta di materiali superficiali.

Il Ponte di Santa Trinita era stato oggetto nel 2018 di un intervento di rifacimento della balaustra con sostituzione dei pannelli laterali in cemento all’epoca danneggiati, e la riqualificazione e verniciatura degli elementi verticali e del corrimano, con sostituzione dei tratti di ringhiera danneggiati.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin