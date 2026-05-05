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Ponte Scolmatore, Auteri (Lega): “Apertura ad agosto ma a senso unico per un altro anno. Servono interventi e ristori”

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5 Maggio 2026

Ponte Scolmatore, Auteri (Lega): “Apertura ad agosto ma a senso unico per un altro anno. Servono interventi e ristori”

Stagno (Livorno) 5 maggio 2026 Ponte Scolmatore, Auteri (Lega): “Apertura ad agosto ma a senso unico per un altro anno. Servono interventi e ristori”

“Lunedì 4 maggio ho partecipato alla riunione illustrativa sull’avanzamento dei lavori del Ponte sullo Scolmatore, a Stagno, presso la Sala Lettura Lepori, alla presenza dei dirigenti di ANAS e dell’assessore comunale Giovanni Biasci. Durante l’incontro sono stati presentati gli aggiornamenti sullo stato dei lavori, con tanto di slide e documentazione fotografica recente”.

A parlare è Andrea Auteri, che entra nel merito della questione evidenziando le principali criticità emerse.

“Il costo complessivo del Ponte Scolmatore è di 6 milioni di euro, ma la vera novità riguarda i tempi: l’apertura è stata posticipata ad agosto 2026 e non più a giugno. Tuttavia, questo servirà a poco, perché subito dopo partiranno i lavori sul ponticello successivo, attualmente interdetto ai mezzi pesanti, per un importo di 2,5 milioni di euro e una durata stimata di ulteriori 12 mesi”.

“Questo significa – prosegue Auteri – che, anche con l’apertura del Ponte Scolmatore, la direttrice verso Pisa resterà comunque interrotta fino ad agosto 2027. Una situazione che prolunga i disagi per cittadini, lavoratori e imprese del territorio”.

Nel corso dell’incontro, Auteri ha avanzato una serie di richieste precise: “Ho chiesto la completa sostituzione della cartellonistica verticale, oggi in molti tratti fatiscente e coperta dalla vegetazione, e un rafforzamento dei divieti di transito per i mezzi pesanti lungo il tratto tra il rondò del cimitero e lo svincolo Fi-Pi-Li di Stagno”.

Tra le proposte anche “la riapertura dello svincolo per le auto in direzione Tirrenia-Calambrone, con adeguate limitazioni, e una revisione della segnaletica in uscita da via Firenze a Livorno per deviare il traffico pesante fuori dai centri abitati, indirizzandolo verso Pian di Rota”, tema già affrontato anche con il senatore Manfredi Potenti.

Particolare attenzione è stata posta anche sulle criticità del Ponte Ugione: “Ho evidenziato problemi strutturali, vibrazioni al passaggio dei mezzi pesanti e rischi legati alla portata idraulica in caso di piena. Ritengo questo intervento prioritario rispetto ad altri già programmati”.

Auteri sottolinea inoltre che alcune di queste segnalazioni sono state accolte positivamente: “Il dirigente ANAS ha chiesto formalmente all’assessore Biasci un report dettagliato su queste criticità, finora sconosciute, per poter intervenire”.

Non manca il tema economico: “Ho chiesto ristori, almeno simbolici, per le partite Iva penalizzate dalla riduzione del traffico. Ci sono attività, come il ristorante hotel Frenzio, che sono passate da 15-20 coperti a sera a soli 3-4. Non possiamo lasciare sole queste realtà”.

Infine, il rappresentante del carroccio conclude: “Per evitare ulteriori ritardi ho suggerito anche un coinvolgimento della Regione, ma mi è stato risposto che i lavori stanno procedendo nei tempi. Su tutte queste questioni presenterò un atto in Consiglio comunale, con l’auspicio che venga condiviso da tutte le forze politiche”.