Home

Provincia

Collesalvetti

Ponte sullo scolmatore, consegna lavori entro fine luglio. Anas risponde al Governo

Collesalvetti

24 Luglio 2025

Ponte sullo scolmatore, consegna lavori entro fine luglio. Anas risponde al Governo

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 24 luglio 2025 Ponte sullo scolmatore consegna lavori entro fine luglio

Tenerini (FI): “Ponte dello Scolmatore, grazie all’impegno del Sottosegretario Ferrante e al lavoro del Prefetto Dionisi arriva da ANAS la conferma: consegna lavori entro fine luglio”

«Dopo settimane di attesa e di legittima apprensione da parte di cittadini e imprese, arriva finalmente una conferma ufficiale sui tempi di intervento sul ponte dello Scolmatore.

Grazie all’interlocuzione istituzionale con il Sottosegretario al MIT Tullio Ferrante, che si è prontamente attivato su mia sollecitazione, ANAS ha comunicato che la consegna dei lavori è prevista entro la fine del mese di luglio.

A questo risultato ha contribuito in modo significativo anche l’azione costante e puntuale del Prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi, che ha seguito con attenzione il dossier, mantenendo un dialogo aperto con il Ministero e le strutture tecniche competenti. Il suo impegno, sempre orientato alla concretezza e alla tutela del territorio, è stato ancora una volta prezioso.

È una risposta concreta a una richiesta che ho portato avanti con determinazione sin dall’inizio, consapevole dell’importanza strategica di questa infrastruttura per la viabilità, la sicurezza e l’economia tra Livorno, Stagno e Pisa.

Ringrazio il Sottosegretario Ferrante per la disponibilità e la tempestività, e rinnovo il mio apprezzamento al Prefetto Dionisi per la sua costante presenza sui temi nevralgici del nostro territorio.

Forza Italia continuerà a vigilare costantemente sull’avanzamento dei lavori e sul rispetto delle tempistiche annunciate. Ora non c’è più spazio per rinvii: servono serietà, operatività e rispetto verso una comunità che ha già atteso fin troppo.

Il ponte dello Scolmatore non è una strada qualsiasi: è un asse vitale per centinaia di famiglie, lavoratori e imprese. La buona politica si misura anche su risultati come questo, e noi continueremo a fare la nostra parte.»

Ponte sullo scolmatore consegna lavori entro fine luglio

On. Chiara Tenerini

Deputata di Forza Italia – Segretario provinciale FI Livorno