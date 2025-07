Home

Collesalvetti

4 Luglio 2025

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 4 luglio 2025 Ponte sullo Scolmatore, Gazzetti spinge per l'avvio del cantiere

Gazzetti (PD): “La Regione ottenga risposte da Anas sulla chiusura del ponte sullo Scolmatore”

“La situazione del ponte sullo Scolmatore non può restare in stallo, servono certezze immediate sull’avvio dei lavori”. A dirlo è il consigliere regionale del Partito Democratico Francesco Gazzetti, che ha presentato un’interrogazione in Consiglio Regionale chiedendo alla Giunta toscana di attivarsi formalmente presso Anas per ottenere risposte chiare sui tempi di avvio del cantiere. L’interrogazione fa eco alle proteste della cittadinanza e all’impegno dell’Amministrazione comunale guidata dalla sindaca Sara Paoli.

Il ponte, infrastruttura strategica che collega la frazione di Stagno alla viabilità in direzione Pisa, è chiuso dal 20 dicembre 2024 a seguito di criticità strutturali emerse durante alcune verifiche tecniche. La chiusura ha imposto deviazioni forzate, con aumento dei tempi di percorrenza e aggravio per il traffico locale, anche commerciale e pesante, costretto in parte su tratti autostradali a pagamento.

Nonostante le prime comunicazioni parlassero di un avvio dei lavori tra la primavera e l’estate 2025, al 2 luglio non è ancora stato aperto alcun cantiere. “La pazienza dei cittadini ha raggiunto il limite – ha dichiarato Gazzetti – e non possiamo più attendere.

Ho presentato questa interrogazione per supportare l’azione del Comune di Collesalvetti e per dare voce a una comunità che sta vivendo pesanti disagi”.

Il consigliere ha ribadito l’importanza di un confronto costruttivo con Anas, ritenendolo indispensabile per ottenere il cronoprogramma ufficiale. “Non servono polemiche, ma risposte chiare. La Regione, e in particolare l’assessora Monia Monni, che ringrazio per l’attenzione già dimostrata, possono essere determinanti in questa fase”.

La chiusura prolungata del ponte incide sulla vita quotidiana, sull’accesso ai servizi e sulla vitalità economica dell’area. Gazzetti auspica che la Regione, nell’ambito delle proprie competenze, si attivi subito per sollecitare l’avvio concreto degli interventi di messa in sicurezza. “La politica deve dare ascolto alle comunità – conclude – e la mia interrogazione è un gesto concreto in questa direzione”.

