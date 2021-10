Pontedera-Livorno Rugby under 17, partenza bruciante per i labronici nella città della Piaggio

Partenza bruciante. Nella città della Piaggio, il Livorno Rugby under 17 sgassa subito e nella giornata di apertura del campionato regionale di categoria, girone 1 (il raggruppamento della costa) coglie in scioltezza il massimo della posta. Rispettando il pronostico della vigilia, i biancoverdi allenati da Massimiliano Ljubi e Marco Tomaselli si sono imposti fuori casa con il Bellaria Pontedera ed hanno agevolmente conquistato il bonus-aggiuntivo (che, per le squadre vittoriose scatta in caso di successo con un margine di almeno tre mete di scarto). Eloquente il punteggio conclusivo di 65-0. Gara a senso unico, nel corso della quale gli ospiti hanno siglato 11 mete e 5 trasformazioni. Al cospetto di un avversario non di prima fascia, i labronici sono parsi abili nel trovare buone soluzioni offensive. Attacco fluido e continuo quello evidenziato dai livornesi. Immacolata la casella marcature incassate, ma non sempre perfetta l’organizzazione difensiva. La rappresentativa biancoverde under 17, come evidenziato anche nelle amichevoli di inizio stagione, ha mezzi importanti e può puntare legittimamente in alto, non solo a livello regionale. La classifica dopo il primo turno: Livorno e Granducato 5 p.; Mascalzoni del Canale e Bellaria Pontedera 0. Domenica prossima derby Livorno – Granducato. Questa fase iniziale del torneo, con sei partite in tutto da giocarsi nei mesi di ottobre e novembre, serve unicamente per stilare una sorta di tabellone tennistico. Poi, a dicembre, giungeranno ‘gli incroci’, con gare secche, senza appello, tra le quattro squadre della costa e le quattro dell’interno; nei quarti di finale, prima contro la quarta dell’altro raggruppamento, seconda contro terza e così via, con il vantaggio delle formazioni meglio piazzate di giocare in casa. Poi per tutte quante proseguirà il cammino, per stabilire il piazzamento dal primo all’ottavo posto in ambito regionale. Le migliori squadre toscane proseguiranno la loro avventura agonistica con la disputa del campionato interregionale (il ‘vecchio’ campionato élite). Fuori dai denti: il Livorno Rugby under 17 cercherà di toccare il massimo del suo rendimento nella seconda fase stagionale. Lo schieramento iniziale protagonista a Pontedera: Mannucci; Caratori, Brancoli, Lenzi, Taratufolo; Celi, Properzi; Carbonella, Casolaro, Raffo; Marianelli, Bernocchi; Niccolai, Giammattei, Gizzarelli. Entrati in avvio di ripresa: Autorino, Bianchi, Brasini, Fiori, Gambini, Parri, e Sangiorgi.