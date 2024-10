Home

Provincia

Ponteggio non efficacemente ancorato, multato titolare impresa edile

Provincia

2 Ottobre 2024

Ponteggio non efficacemente ancorato, multato titolare impresa edile

Rosignano Solvay (Livorno) 2 ottobre 2024 – Ponteggio non efficacemente ancorato, multato titolare impresa edile

Prosegue la campagna di controlli in materia di sicurezza sul lavoro dei carabinieri del Gruppo Tutela Lavoro che vede impegnati militari del NIL – Nucleo CC Ispettorato del Lavoro e delle Stazioni della provincia labronica, finalizzati a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, tutelare i lavoratori e limitare incidenti che troppo spesso hanno terribili conseguenze.

In tale contesto, al termine di un controllo in un cantiere operativo a Rosignano Solvay, i carabinieri del NIL e della locale Stazione hanno elevato un’ammenda, per un ammontare complessivo di euro 712 circa, al titolare di un’impresa edile per delle irregolarità nell’impalcatura potenzialmente molto rischiosi per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori, in particolare per non aver efficacemente ancorato il ponteggio alla costruzione, con rischio ribaltamento.

La campagna di controlli congiunti da parte dell’Arma territoriale e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Livorno proseguirà su tutto il territorio provinciale e fa parte di una più ampia strategia dell’Arma dei Carabinieri rivolta alla tutela di tutti i lavoratori e alla loro sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ponteggio non efficacemente ancorato, multato titolare impresa edile